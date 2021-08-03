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Общество

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Диетолог объяснила, сколько картофеля можно съесть без вреда для фигуры

Жареные факты: как приготовить картофель, чтобы не пострадала фигура
общество еда

Любимый многими картофель часто обвиняют в том, что он вредит красивым формам. Именно поэтому – ради подтянутой фигуры – от него с сожалением отказываются многие люди. Рассказываем, можно ли есть картошку тем, кто следит за своим здоровьем.

Фото: depositphotos/PIXbank

Вкусный и полезный

По словам врача-диетолога Ольги Лушниковой, калорийность картофеля составляет всего 76 килокалорий на 100 граммов. В этом количестве продукта содержится, в частности, 2 грамма белков, 16 граммов углеводов, а также 0,4 грамма жиров. По мнению врача, такое количество калорий сравнительно небольшое, к тому же состав картошки вполне полезный.

"Картофель в основном состоит из крахмала, в состав которого входят аминокислоты, витамины группы В, фолиевая кислота, витамины С, H (биотин), PP (никотиновая кислота). В нем также много калия, есть кальций, магний, цинк, селен, йод и другие микроэлементы, а также природные антиоксиданты флавоноиды, которых больше всего содержится в клубнях фиолетового цвета", – пояснила эксперт.

По ее словам, калий особенно важен для нормальной работы сердечно-сосудистой и нервной систем, поддержания водного и кислотно-щелочного баланса в организме. Диетолог подчеркнула, что этого вещества в картофеле существенно больше, чем в бананах.

Честь мундира

Фото: depositphotos/robynmac

Почему же считается, что не нужно есть картофель тем, у кого лишний вес? По словам диетолога Ольги Лушниковой, дело в том, как готовить этот продукт. По ее мнению, лучшие варианты – запекать или отваривать в мундире. Так можно сохранить все витамины по максимуму. Особенно это касается витамина С, которого много в молодом картофеле, подчеркнула доктор.

"Важный момент: духовку следует сначала прогреть до температуры 180–200 градусов и лишь после этого ставить туда клубни. При варке картофель в кожуре предпочтительнее помещать в кипящую воду, так витамины сохраняются лучше. А чтобы сберечь витамины группы В, воду не нужно солить", – посоветовала эксперт.

По словам врача, запекать картофель можно, завернув его в пергаментную бумагу. Потом готовые клубни следует развернуть, сделать в них разрезы, добавить немного сливочного масла, посыпать солью и зеленью – и прекрасный гарнир готов.

Два-три раза в неделю такой картофель можно смело употреблять в сочетании с мясом, птицей или рыбой, зеленью, свежими или запеченными овощами.
Ольга Лушникова
врач-диетолог

Эта пища, по мнению эксперта, даст все необходимые полезные вещества, надолго обеспечит чувство сытости и не приведет к резкому скачку глюкозы в крови. Врач также порекомендовала сочетать картофель с мясными блюдами, подчеркнув, что раздельное питание – это не более чем миф.

Холодный прием

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Диетолог обратила внимание на то, что сваренный в мундире картофель используют в качестве гарнира не только в горячем виде. Если остудить продукт в холодильнике в течение нескольких часов, то потом его можно добавлять в салаты.

Эксперт пояснила, что в охлажденном картофеле образуется резистентный крахмал третьего типа – такой же можно найти в холодном рисе, пасте и высушенном хлебе.

"Резистентный крахмал – пребиотик, который не усваивается организмом, но становится пищей для полезных бактерий в кишечнике: они при его переработке продуцируют крайне важные для нашего организма короткоцепочечные жирные кислоты", – добавила Лушникова.

Крахмал помогает улучшить пищеварение, понижает уровень сахара в крови, регулирует аппетит, улучшает чувствительность к инсулину, уменьшает воспалительные реакции в организме и даже снижает риск рака кишечника.
Ольга Лушникова
врач-диетолог

А вот жареную картошку, особенно картофель фри, врач советует исключить из своего рациона.

"При обжаривании в масле образуется большое количество трансжиров, провоцирующих сердечно-сосудистые и воспалительные заболевания, а также обладающих канцерогенным действием", – предостерегла эксперт.

По словам собеседницы Москвы 24, при нагревании крахмала до температуры выше 180 градусов образуется токсичное вещество акриламид, который также является канцерогеном и в больших количествах приводит к повреждению нервной системы, печени, почек и слизистой желудочно-кишечного тракта.

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