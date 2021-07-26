Диетолог объяснила, почему вредно есть приготовленные на неделю блюда

Не все хозяйки имеют возможность стоять у плиты каждый день. Между тем долгоиграющие супы и котлеты недельной давности явно не пойдут впрок. Рассказываем, как нужно хранить приготовленную пищу, чтобы не навредить здоровью.



Первой свежести

Врачи и сторонники здорового образа жизни смотрят на еду не только как на возможность утолить голод и получить удовольствие. Прежде всего она должна приносить пользу.

"Пища – источник энергии, строительного материала для всех клеток организма, "сырье" для производства гормонов и ферментов, источник жизненно необходимых витаминов и микроэлементов", – пояснила врач-терапевт и диетолог Ольга Лушникова.

Эксперт подчеркнула, что правильно приготовленная свежая еда – лучший вариант для насыщения организма. Но в современном мире питаться постоянно только свежей пищей – это роскошь, позволить которую могут далеко не все. Поэтому важно знать, как готовить и хранить еду, чтобы она не приносила вреда, подчеркнула врач.





Ольга Лушникова врач-терапевт и диетолог Сберечь витамины при приготовлении блюд – целое искусство. Водорастворимые витамины (С и группы В) разрушаются при тепловой обработке достаточно быстро. Особенно чувствителен к нагреванию витамин С. А вот жирорастворимые (А, D, Е, К), как правило, сохраняются.

Если суп несколько дней хранить, каждый день разогревать, да еще и кипятить, то от витаминов не останется и следа. Калориями и чувством сытости такое блюдо обеспечит, но полезными веществами уже нет, подчеркнула Лушникова. Главная опасность вчерашней еды, по словам диетолога, – это активное размножение в ней бактерий.

Надеемся на холод

Эксперт обратила внимание на то, что остатки готовой еды, а также термически обработанных продуктов должны быть убраны в холодильник или заморожены не позднее чем через два часа после приготовления.

"Блюда, которые пробыли без холодильника более двух часов при комнатной температуре или час при температуре воздуха выше 35 градусов, надо выбрасывать", – предупредила Ольга Лушникова.

Специалист также посоветовала хранить приготовленную пищу в герметичных контейнерах. Либо продукты можно аккуратно упаковать в пищевую пленку или пергаментную бумагу. Свертки или контейнеры в холодильнике желательно подписывать, а еду, задержавшуюся дольше четырех дней, надо безжалостно выбрасывать, добавила собеседница Москвы 24.





Ольга Лушникова врач-терапевт и диетолог Если вы понимаете, что в ближайшее время не сможете съесть блюдо, то лучше сразу его заморозить, поскольку в морозильнике сроки хранения увеличиваются в разы. Нельзя оставлять столовые приборы в емкостях, где хранится готовая еда, например половник в кастрюле с супом.

Температура в холодильнике, по мнению диетолога, должна быть не выше четырех градусов. Причем у задней стенки градус чуть ниже, чем возле дверцы.

По словам специалиста, готовые блюда лучше не класть рядом с сырыми продуктами. Кроме того, в холодильнике не должно быть испорченных продуктов или неприятного запаха. Поэтому необходимо следить за его чистотой, подчеркнула Лушникова.

Срок годности

Многим хозяйкам удается готовить обед только вечером, после работы, да и то не каждый день. Из-за этого членам семьи часто приходится угощаться не самой свежей пищей. Именно поэтому стоит следить за сроками хранения еды в холодильнике.

Так, максимальный срок "службы" приготовленных мяса и птицы – 3–4 дня. Столько же продержатся супы и рагу. Три дня можно хранить отварные крупы, запеканки и киши – пироги на тонком тесте с мясом, рыбой.





Ольга Лушникова врач-терапевт и диетолог Рыба и готовые морепродукты с помощью холодильника продержатся два-три дня, а вот срок хранения суши и роллов – до 12 часов.

Лушникова отметила, что овощные салаты без заправки допустимо хранить в холоде несколько часов, но лучше готовить их непосредственно перед подачей на стол. А вот любители салатов типа оливье могут держать их в холодильниках без заправки 2–3 дня, но не дольше.

Также рациональным хозяйкам лучше не разогревать полностью кастрюлю с едой, а перекладывать или переливать часть блюда в небольшую емкость, рекомендовала эксперт.

Когда не до ремейков

Специалист уверена, что приготовленная еда, если ее многократно разогревать, может накапливать довольно опасные для здоровья вещества.

"При жарке картофеля в растительном масле образуются трансжиры, а также акриламид, обладающий доказанным канцерогенным действием. Если такую картошку повторно разогреть на сковороде, еще раз поджарив ее на масле, то этих веществ станет гораздо больше", – предостерегла диетолог.

По мнению эксперта, если хранить в холодильнике картофель, то только сваренный в мундире: потом его можно использовать для салатов. А картошку в жаренном виде готовить нужно только на один раз.

Продукты, содержащие нитраты (например, шпинат, сельдерей, зелень), лучше съедать свежими, так как при нагревании в них образуются опасные для здоровья нитрозамины. Также диетолог не рекомендует повторно нагревать грибы и яйца.





Ольга Лушникова врач-терапевт и диетолог При тепловой обработке любого мяса, особенно куриного, происходит естественный процесс денатурации – изменение структуры белка. При каждом новом нагревании эти изменения будут больше, мясо станет тяжелее для усвоения, что не очень хорошо для работы желудочно-кишечного тракта.

Поэтому диетолог советует вчерашнее мясо или птицу не разогревать, а использовать в охлажденном виде для салатов, закусок и сэндвичей.

И все же лучший вариант, по мнению эксперта, – стараться готовить каждый раз свежую еду небольшими порциями. Пусть это будут не какие-то сложные блюда или кулинарные шедевры, а совсем простенькие, зато они обеспечат организм всеми необходимыми для здоровья веществами, заключила врач.