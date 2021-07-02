Кардиолог рассказала, сколько соли можно есть без риска для здоровья

Мир стремительно молодеет – и в том числе благодаря увлечению полезным питанием. Сохранить молодость и бодрость можно, отказавшись от вредных деликатесов. Мы выяснили, как надо питаться, чтобы сохранить здоровье и не потерять вкус к еде.



Жизнь не сахар

Среднестатистический москвич бегает по утрам, ходит в тренажерные залы и тщательно следит за рационом. Мода на здоровое питание вошла в привычку. Причем особенно придирчиво горожане относятся к меню после 35 лет. И неслучайно. Именно в этом возрасте метаболизм начинает замедляться, поэтому специалисты советуют отказаться от некоторых видов продуктов.

По словам кардиолога, диетолога Асият Хачировой, прежде всего необходимо снижать в ежедневном меню потребление добавленного сахара. И это не только сахар, который мы кладем в чай или кашу, но и тот, что используется при изготовлении промышленных кондитерских изделий и напитков. Речь идет, в частности, о газированных сладких напитках, пакетированных соках, различных якобы здоровых перекусах с добавлением меда, а также о фруктовых йогуртах и сладкой покупной выпечке. По словам диетолога, количество продуктов с добавленным сахаром не должно превышать 10% рациона.

Диетолог рекомендует ограничить и употребление насыщенных жиров. Их долю в суточном рационе также нужно довести до отметки менее 10%. Обычно они в больших количествах содержатся в жирном мясе, сливочном, кокосовом ​​и пальмовом масле, кондитерских изделиях, фастфуде, а также в жирных молочных продуктах: сливках, мороженом, сыре. Выбор стоит сделать в пользу здоровых источников жиров, употребляя орехи, семечки, зерновые, яйца и авокадо.



Как себе не насолить

Многие считают, что, отказавшись от сладкого, они выполнили программу-максимум по оздоровлению организма. Однако, по мнению специалистов, соленые продукты гораздо коварнее сладостей. Люди порой не обращают внимания на то, в состав каких изделий входит этот продукт. Народная мудрость гласит: от соли человек стареет раньше времени. Любовь к соленому вызывает, в частности, риск развития артериальной гипертензии – заболевания, при котором артериальное давление скачет выше нормы.





Асият Хачирова кардиолог, диетолог Здоровое потребление соли в день не должно превышать 5 граммов. Для снижения ее количества рекомендуется ограничить в рационе консервы, соленья, покупные соусы, сыры, колбасные изделия, чипсы, фастфуд.

Излишек соли негативно влияет на почки и желудок, вызывает отеки, способствует возникновению тромбов в кровеносных сосудах. Те, кто любит подсолить готовую пищу, чаще других жалуются на головную боль. Косметологи считают, что из-за избыточного употребления соли раньше времени стареет кожа лица. А вот добавлять ее в некоторые маски или растирать тело раствором соли и уксуса даже полезно для упругости.

Впрочем, совсем отказаться от вредного продукта с непривычки тяжело – безвкусная пища не приносит удовольствия. Чтобы кушанья радовали, можно использовать натуральные приправы. Специалисты по здоровому питанию советуют добавлять в еду на выбор укроп, петрушку, розмарин, чеснок, тмин или сельдерей – с ними отсутствие соли будет незаметно. А первые блюда и салаты не покажутся пресными, если в них добавить лимонный сок. Также обойтись без соли можно, добавив в пищу морскую капусту или имбирь.



Медленно, но верно

Эксперт обращает внимание, что, по последним данным о здоровом питании, трансжиры должны составлять не более 1% от рациона, а лучше совсем убрать их из меню. Трансжиры не зря называют медленными убийцами. Они имеют свойство накапливаться в организме человека, что приводит к тяжелейшим заболеваниям. Самым известным и старейшим из трансжиров является маргарин.

Диетолог предупреждает, что следует ограничить, а еще лучше отказаться полностью и от изделий из переработанного мяса (колбасы и сосисок), чипсов, картофеля фри, наггетсов, чебуреков, фастфуда. Эти и другие продукты приготовлены с использованием гидрогенизированных (специально обработанных) растительных масел.

Миф о ежедневной безопасной дозе алкоголя тоже развенчали последние исследования. "Ученые пришли к выводу, что употребление алкоголя пять раз в неделю даже в минимальной дозе ведет к необратимым изменениям функционального состояния печени и психоповеденческих расстройств. У людей, употребляющих алкоголь регулярно, повышен риск развития болезней печени, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний", – предупреждает кардиолог Хачирова.

