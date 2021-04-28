Нутрициолог объяснил, какой фастфуд наименее вреден

Бывают случаи, когда в путешествии или командировке нет другого выхода, кроме как перекусить фастфудом. У специалистов по здоровому питанию имеются свои секреты – что можно съесть без большого урона для здоровья, веса и внешнего вида.

Пицца лучше ролла?

"Если нет выбора и перед вами только фастфуд, постарайтесь выбрать тот вариант приема пищи, в котором больше белка и овощей, а углеводы от них отделить, – советует нутрициолог, эксперт в сфере ЗОЖ Нонна Ковалевская. – Например, закажите большой бургер из курицы с овощами. Всегда можно убрать булочку и съесть только котлету и овощи. Если это японский ресторан, то выбирайте блюда без риса с сыром тофу и морепродуктами. Только закажите не суши, а сашими – это рыба в чистом виде, без риса. Не злоупотребляйте соевым соусом – он богат усилителями вкуса и задерживает жидкость в организме".

Почему нутрициолог не рекомендует суши? По словам специалиста, белый шлифованный рис не несет особой ценности для организма. "В процессе шлифовки рис теряет все основные ценные витамины и минералы. Кроме того, этот продукт считается крахмалистым источником углеводов и имеет высокий гликемический индекс. В сочетании с соевым соусом вы получите приличную задержку жидкости и прибавку в весе. Если выбирать между суши и пиццей, то лучше съесть пару кусочков пиццы на тонком тесте, нежели чем 6–8 роллов", – предупреждает Нонна Ковалевская.

Ловись, рыбка

От картофеля фри, как и от всех продуктов во фритюре, эксперт в сфере ЗОЖ советует категорически отказаться, как бы они ни манили своей аппетитной корочкой. "Дело не в самих продуктах, а в способе их приготовления. Растительное масло, в котором жарят картофель, подвергается высоким температурам и превращается в трансжиры. Они, в свою очередь, провоцируют развитие хронических и наследственных заболеваний", – говорит Нонна Ковалевская.

Как отметила нутрициолог, есть еще несколько хитростей для случайных посетителей заведений фастфуда. "В ресторанах быстрого питания часто можно выбрать себе наполнитель к хлебу или большому печеному картофелю. Выбирайте курицу, мясо, рыбу, овощи гриль, а булочку или картофель оставьте или съешьте меньшую ее часть. Если вы подошли к полке с сэндвичами, то выбирайте те, в которых меньше или совсем нет соуса. Всегда можно убрать одну половинку хлеба и тем самым уменьшить калорийность продукта.

Помните, что рыба усваивается организмом быстрее и, если есть выбор между бургером с говядиной или сэндвичем с лососем, лучше выбрать такой сэндвич. Жирная рыба – отличный источник топлива для вашего организма и способ быстро утолить голод с пользой для фигуры и внешности", – подсказывает нутрициолог.

Концы в воду

Следящие за питанием люди всегда испытывают угрызения совести после посещения ресторанов быстрого питания и стремятся как-то обезопасить себя от нежелательных последствий. "Почти во всех ресторанах быстрого питания появились салаты. Можно дополнить прием пищи большим количеством клетчатки без соусов. Это улучшит процесс переваривания и смягчит последствия приема "мусорной еды", а также предотвратит скачок сахара в крови", – подчеркивает нутрициолог.

Очень важно то, что пьет посетитель "вредного" кафе, уточнила специалист. "Обычно в меню большое количество сладкой газировки, а доступ к ней часто неограниченный. Вот от таких напитков вам придется отказаться, чистая вода без газа – лучший друг вашего организма", – советует Нонна Ковалевская.

По ее мнению, вынужденно перекусить фастфудом не страшно. В крайнем случае это допустимо даже раз в неделю. "Важно осознавать, что фастфуд ни в коем случае не должен стать основным источником питания, – указала нутрициолог, – иначе это приведет к нарушению работы всех функций организма. Результатом могут стать плохое самочувствие, заболевания желудочно-кишечного тракта и лишний вес".

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