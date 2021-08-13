Эксперты рассказали, какие оригинальные блюда можно сделать из кабачков

Урожай кабачков всегда застает врасплох. Даже опытные хозяйки не назовут навскидку больше трех-четырех блюд, которые можно из них приготовить. Рассказываем оригинальные рецепты, которые помогут взглянуть на эти овощи по-новому.



Рулетики из кабачков со сливочным сыром

Для приготовления этого блюда шеф-повар Александр Рягузов советует взять два молодых кабачка, 120 граммов сливочного сыра, 3–4 веточки укропа, один зубчик чеснока и 100 граммов растительного масла, а также соль и перец по вкусу.

"Тонко нарезаем кабачок. Сковороду разогреваем, наливаем немного растительного масла и обжариваем кабачки с двух сторон до мягкости. Затем выкладываем горячие кабачки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло", – пояснил он.

Затем нужно хорошо перемешать сливочный сыр, мелко порезанный укроп, выдавленный через пресс чеснок, а также перец и соль. Эту начинку следует выложить на кабачки и свернуть их в рулетики. Такого количество ингредиентов должно хватить на 12 порций.

Маринованные кабачки в паназиатском стиле

По рецепту потребуется 2–3 кабачка, половина луковицы, 50 миллилитров винного уксуса и столовая ложка обжаренного кунжута. Также в блюдо надо будет добавить щепотку соли, пучок кинзы или укропа, две чайные ложки соевого соуса, чайную ложку сахара, половину перца чили, 2–3 зубчика чеснока и 40 миллилитров растительного масла.

Для начала кабачки и зелень нужно хорошо помыть, кожуру молодых плодов можно не очищать. Затем их надо нарезать кружочками как можно тоньше. После этого переложить в миску, посолить и дать постоять 15–20 минут. За это время можно приготовить маринад.



Александр Рягузов шеф-повар Половинку луковицы нарезаем полукольцами. Чеснок и зелень мелко режем. Соединяем сахар, соевый соус, винный уксус и растительное масло. Хорошо перемешиваем и добавляем лук, чеснок и кинзу. Даем промариноваться 15 минут.

После того как кабачки постояли, выделится сок, который надо слить.



"Теперь добавляем в кабачки маринад, острый перец по вкусу и семена кунжута, обжаренные на сухой сковороде. Перемешиваем и убираем на час в холодильник. За это время все вкусы и ароматы смешаются, салат-закуска будет готов", – добавил эксперт.

Такое оригинальное блюдо из кабачков может храниться в холодильнике до трех дней.

Кабачковое варенье

Приготовить из кабачков можно и сладкие блюда. Для варенья бренд-шеф Артем Волчек рекомендует взять 3 килограмма кабачков, 3 килограмма сахара, один стручок ванили, четыре лимона и 100 миллилитров воды.

Кабачки сначала надо промыть и просушить, нарезать крупными кубиками, сложить в кастрюлю и добавить разрезанный пополам стручок ванили. Затем засыпать сахаром и дать постоять около часа, чтобы плоды дали сок.

После этого можно добавить воду, поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения и остудить. Проделать так нужно три раза, после чего варенье следует закатать в стерилизованные банки.

Компот из кабачков

Удивить гостей можно и компотом из кабачков. Для его приготовления надо взять 400 граммов кабачков, литр воды, 100 граммов сахара, 20 граммов лимона, 2–3 штуки сушеной гвоздики и одну звездочку бадьяна.



Артем Волчек бренд-шеф Кабачки почистить овощечисткой, нарезать на кубики величиной два на два сантиметра. Крупные косточки удалить.

Затем в кастрюле следует нагреть воду с сахаром, довести ее до кипения и положить туда кабачки с лимоном, нарезанным дольками. Варить все ингредиенты, пока кабачки не станут прозрачными, около 7 минут. В конце останется добавить специи и перелить лакомство в стерильную банку. По словам эксперта, по вкусу компот из кабачков очень напоминает ананас.