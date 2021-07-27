Домашние вареники и семга в соусе: рецепты здорового ужина для всей семьи

Накормить всю семью и угодить каждому – задача не из простых. Хочется, чтобы все были не только сыты и довольны, но и питались качественными, натуральными продуктами. Рассказываем, какие рецепты наверняка оценят ваши домашние и что делать тем, у кого нет времени на готовку.



Вареники с картофелем под соусом карбонара

Объединить любимый вкус русских вареников с итальянской карбонарой? Легко! Главный секрет этого блюда – использовать в начинке не вареный картофель, а запеченный в духовке. На семью можно взять один килограмм картофеля, почистить, порезать на небольшие дольки и выложить на смазанный маслом противень. Запекать в духовке около 20 минут при температуре 200 градусов.

Пока начинка готовится, замешиваем тесто. Возьмите 700 граммов муки, 300 миллилитров воды, одно яйцо, 2 столовые ложки жирных сливок и чайную ложку соли. Когда эластичное тесто готово, раскатываем его на пласты и формируем кружочки для вареников.

Запеченный картофель разминаем, смешиваем с предварительно нарезанным и обжаренным на сковороде луком (2 головки), добавляем 50 граммов сливок, а также немного соли и перца по вкусу. Формируем и отвариваем в соленой воде вареники. Перед подачей остается приготовить главный ингредиент – соус. Для этого обжариваем на сковороде 300 граммов бекона, мелко нарезанную головку лука и заливаем это сливками (300 граммов). Подаем на стол и смотрим, как вкуснейшие вареники под соусом карбонара улетают за считаные минуты.



Тушеная говядина с черносливом

Правильно выбранный кусок натуральной говядины – уже половина дела. Это отличный поставщик витаминов группы В и К, железа и полноценного белка. Начинаем готовить блюдо с обжаривания лука, который предварительно нужно мелко нарезать и выложить на сковороду, смазанную растительным маслом. Полкилограмма говядины нарезаем средними кусочками и добавляем к луку.

Через некоторое время сок, выделившийся из мяса, испарится, после чего добавляем 2 столовые ложки томатной пасты и вливаем питьевую воду, которая должна прикрывать мясо. Как только жидкость закипит, снижаем огонь на минимум и тушим говядину в течение часа. Затем добавляем промытый чернослив и томим еще минут 10–20. За несколько минут до готовности солим и перчим блюдо по вкусу. Подавать можно с любым гарниром, украсив свежей зеленью и домашними соленьями.



Семга в сливочном соусе

Кроме семги, также подойдет форель, горбуша или любая другая свежая рыба. Берем 700–900 граммов филе рыбы, посыпаем перцем и солью и жарим на сковородке на среднем огне по несколько минут с каждой стороны. Должна образоваться тонкая корочка, а волокна рыбы – стать румяными.

Для соуса необходимо 3 столовые ложки сливочного масла, в котором обжариваем мелко нарубленный чеснок. Затем добавляем 3 столовые ложки муки и вливаем полстакана куриного бульона и стакан сливок (можно также заменить сметаной). Все томим на медленном огне, затем добавляем сушеную петрушку, базилик, немного красного перца и тертый пармезан, перемешиваем.

Последний штрих в соусе – мелко нарезанный шпинат. Дайте соусу немного потомиться, затем добавляйте туда семгу. Рыба пропитается сливочным ароматом и получится мягкой и невероятно вкусной.



Если некогда готовить

Вариаций блюд для домашнего ужина может быть огромное количество, но главное – выбирать для семьи качественные продукты. Любимые пельмени и вареники необязательно готовить самим, если есть проверенный поставщик. На собственном производстве "ВЛАВКЕ" создают готовые полуфабрикаты, рыбные деликатесы из фарерского и мурманского лосося, домашние колбасы, котлеты, сырники, паштеты и многие другие всеми любимые блюда.

В современных чистых цехах кулинары рождают новые вкусы и фактуры. Особую изюминку блюдам добавят уникальные соусы, разработанные на производстве. Насыщенный "Фирменный соус", приготовленный на основе томатов пелати, отлично подойдет к шашлыкам и блюдам на гриле. Популярный на северном побережье Средиземноморья соус "Айоли" из чеснока и оливкового масла дополнит блюда из рыбы. А песто из щавеля и традиционный песто из листьев базилика добавит пикантности в летние салаты и пасту.

Отличительный момент – любой продукт можно бесплатно продегустировать перед покупкой, чтобы убедиться в его качестве. Кроме того, в кафе "ВЛАВКЕ" можно попробовать хумусы из свеклы и моркови, а также морсы на основе спелых ягод и фруктов. Они приготовлены без добавления консервантов и химических добавок. Ароматные напитки, богатые витаминами, укрепят иммунитет, придадут бодрости и подарят хорошее настроение.

Когда не надо тратить время на готовку, можно посвятить его семье. Что может быть лучше хорошего ужина со свежеприготовленным ароматным мясом, запеченной рыбой или знакомыми с детства варениками в кругу близких людей. Наслаждайтесь любимыми блюдами, а заботу о качестве продуктов доверьте профессионалам.