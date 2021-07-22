Шеф-повара раскрыли лучшие рецепты варенья и овощных закусок

В середине летнего сезона начинается пора заготовок и кулинарных экспериментов с ягодами, фруктами и овощами. Шеф-повара раскрыли Москве 24 свои лучшие рецепты оригинальных блюд, благодаря которым можно сохранить лето в банках.



Варенье из красной смородины

Красная смородина в избытке растет на каждом дачном участке. На эти ягоды хозяйки часто смотрят свысока, полагая, что заготовкой из них никого не удивишь. Но шеф-повар Александр Рягузов предложил рецепт оригинального варенья из красной смородины с добавлением острого перца.

Для приготовления лакомства эксперт рекомендует взять три килограмма спелой смородины, 400 граммов миндаля, килограмм сахара, два больших или 3–4 средних стручка острого перца.

"Перебираем и моем ягоды, перетираем их через сито, чтобы получить однородную массу. Смешиваем ягоды и сахар и ставим варить на слабый огонь. Добавляем очищенный нежареный миндаль и измельченный сухой или свежий жгучий перец. Варим 1,5 часа", – объяснил Рягузов.

По словам повара, это варенье очень необычное, кисло-сладкое, с легким послевкусием жгучего перца и тонким ароматом миндаля. В рецепте указано минимальное количество сахара, поэтому можно добавить и больше, если захочется лакомство сделать послаще, пояснил он.

Груша и виноград

Для приготовления еще одного кулинарного изыска Александр Рягузов советует на четыре плотные груши взять полкилограмма плотного винограда, сок одного лимона и половину столовой ложки свежего имбиря. Также по рецепту нужно добавить одну звездочка бадьяна, 3–4 цветка гвоздики, 250 миллилитров воды и 250 граммов сахара.

"Груши нужно помыть, очистить и нарезать на половинки или на четыре части. Семена и хвостики можно не удалять – с ними варенье будет выглядеть интереснее. Полить груши половиной лимонного сока. Виноград и груши положить в емкость с толстыми стенками, залить водой и поставить на средний огонь", – рассказал эксперт.





Александр Рягузов шеф-повар После закипания варить 20 минут, затем фрукты вытащить, а жидкость процедить, чтобы не осталось семечек и отвалившихся хвостиков.

На основе очищенной "фруктовой водички" эксперт советует сделать сироп с добавлением всех приправ, а затем всыпать в него фрукты и добавить вторую половину лимонного сока.

По словам шеф-повара, все это нужно снова варить на самом слабом огне 20 минут, а после поставить "отдыхать" на 6–7 часов. Эти процедуры следует повторить 3–4 раза.

Необычное варенье приходится готовить двое-трое суток, но зато будет чем похвастаться перед гостями: груши станут словно стеклянными на вид, а сироп приобретет насыщенный красивый цвет, заключил Рягузов.

Зеленый песто

Бренд-шеф Ирина Иванова рассказала, что из обыкновенной дачной зелени можно приготовить оригинальный соус песто.





Ирина Иванова бренд-шеф Пучок базилика нужно промыть, обсушить и уложить в емкость прямо вместе со стеблями. Затем берем зубчик сочного чеснока, горсть обжаренного кедрового ореха или кешью, 60–80 граммов пармезана и половину стакана оливкового масла.

Все эти ингредиенты необходимо как следует перемолоть блендером, чтобы получить однородную, паштетообразную консистенцию. А в самом конце получившуюся массу нужно сбрызнуть соком половинки лимона (это продлит срок хранения до семи дней) и добавить щепотку морской соли, отметила Иванова.

По словам эксперта, с соусом песто можно приготовить как пиццу, так и добавить его в пасту и картофельные ньокки (итальянские клецки), а самый идеальный вариант – использовать как соус на брускеттах.

Горлодер

На первый взгляд, название блюда для заготовки вызывает интерес и одновременно настораживает, но беспокоиться не о чем.

"На деле горлодер – это томатная закуска, которая прекрасно хранится без консервантов и послужит ярким по вкусу соусом как к мясу, так и к рыбе", – говорит бренд-шеф Ирина Иванова.

По словам собеседницы Москвы 24, для ее приготовления на килограмм свежих томатов берется очищенная головка чеснока, зубчик красного перца чили, из которого надо вынуть косточки, а также две-три столовые ложки морской соли.

Затем ингредиенты нужно прогнать через мясорубку, добавить ко всему этому соль и при комнатной температуре дать ей полностью раствориться, объяснила Иванова. Потом следует разлить закуску в чистые банки. Горлодер может легко храниться в холодильнике несколько месяцев, подчеркнула она.

Красная капуста

Для приготовления трех литров красной капусты Ирина Иванова рекомендует взять один крупно нарезанный кочан, 2–3 свеклы, натертые на крупной терке, и половину головки чеснока, порубленного на кусочки.





Ирина Иванова бренд-шеф Овощи надо уложить в банку и залить самым простым маринадом: на литр воды берем по три столовые ложки сахара и соли, чуть-чуть черного перца, половину стакана винного уксуса и лавровый лист, который нужно удалить после закипания, чтобы он не дал горечь.

Залитую маринадом капусту надо убрать в холодильник на сутки, добавила она. Эксперт считает, что заготовка будет идеальным гарниром к стейкам. Хороша такая капуста при подаче к хачапури и для приготовления домашнего винегрета, заключила собеседница Москвы 24.