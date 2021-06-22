Шеф-повара поделились лучшими рецептами домашнего мороженого

Пока погода в столице бьет очередные температурные рекорды, жители города ищут все доступные способы, чтобы хоть немного охладиться. И как у взрослых, так и у детей из года в год одним из самых популярных остается мороженое. Москва 24 пообщалась с шеф-поварами и выяснила, какие рецепты холодного лакомства стоит опробовать на домашней кухне. Подробнее – в нашем материале.
Ванильный пломбир
Шеф-повар Евгений Мещеряков поделился рецептом классического ванильного мороженого, которое не так сложно приготовить в домашних условиях.
"Для этого нужен один литр сливок, два литра молока и одна палочка ванили. Ваниль разрезаем пополам и кладем в сливки, оставляем их на сутки в холодильнике. После этого вынимаем ваниль и смешиваем сливки с молоком, добавляем 320 граммов сахара, 5 граммов соли, 12 желтков и 120 граммов сухого молока. Все это перемешивается в миске и ставится на водяную баню", – объяснил шеф-повар.
Массу на водяной бане нужно перемешивать каждые 5–7 минут в течение 1,5 часа. Затем остужаем смесь, выливаем в бокс и ставим в морозильную камеру. "Заморозка займет примерно 6–7 часов в зависимости от мощности камеры, при этом каждые 2,5–3 часа необходимо мороженое перемешивать", – добавил Мещеряков.
Вишневый щербет
Шеф-повар также предложил простой и быстрый в приготовлении рецепт фруктового щербета.
Ягоде необходимо оттаять, после этого она отжимается от лишней воды, перебивается в пюре и смешивается с сиропом. "Можно взять и свежую вишню, но с ней больше мороки", – пояснил шеф-повар.
Полученную массу необходимо разлить по мелким формам, вставив в них палочки. Можно использовать и съедобные стаканчики. Замораживается щербет быстрее – в течение 4–5 часов.
Мороженое со сгущенкой
Шеф-повар Анатолий Крюков для приготовления вкусного домашнего мороженого порекомендовал использовать кондитерские сливки и сгущенное молоко. "На 500 миллилитров сливок достаточно 150 граммов сгущенки. В массу можно добавить абсолютно любую сезонную ягоду, перебив ее предварительно в пюре", – пояснил он.
При этом шеф добавил, что в рецепте можно использовать как обычное, так и вареное сгущенное молоко.
В среднем такое мороженое будет замораживаться 3–4 часа.
Клубничный сорбет
Шеф-повар Станислав Филимонов предложил очень быстрый рецепт приготовления ягодного сорбета.
"Очень быстрый рецепт. Берем полкило клубники, сахар по вкусу – если ягода сладкая, его нужно немного, а также примерно 100 граммов 30-процентных сливок. Все это измельчаем в блендере и выкладываем на ледяной противень, который предварительно мы охладили в морозильной камере", – объяснил он.
Полученную массу необходимо разлить по поверхности противня тонким слоем и отправить на заморозку.
Приготовление сорбета от начала до конца займет чуть более 3 часов.
Ягодный микс
Бренд-шеф Александр Гарбуз порекомендовал попробовать всем любителям холодного лакомства рецепт малиново-клубничного мороженого.
"600 граммов свежей клубники нужно смешать с сахаром, 115 граммов, а также с пробитой в пюре малиной без косточек, процеженной через сито, – 120 граммов. Всю эту массу вскипятить. Отдельно завариваем желтки. Понадобится 480 граммов молока, 480 граммов 30-процентных сливок, стручковая ваниль – одна штука, 10 желтков и 285 граммов сахара. Все это мы перемешиваем и завариваем до загустения на медленном огне", – рассказал шеф.
После того как масса остынет, необходимо добавить в нее клубнично-малиновое пюре. Далее отправляем смесь либо в мороженицу на 2,5 часа, либо в морозилку минимум на 3 часа.
По словам Гарбуза, если смесь просто отправить в морозилку на несколько часов, то в итоге вместо вкусного мороженого можно получить большой кусок сливочного льда.