Шеф-повара поделились лучшими рецептами домашнего мороженого

Пока погода в столице бьет очередные температурные рекорды, жители города ищут все доступные способы, чтобы хоть немного охладиться. И как у взрослых, так и у детей из года в год одним из самых популярных остается мороженое. Москва 24 пообщалась с шеф-поварами и выяснила, какие рецепты холодного лакомства стоит опробовать на домашней кухне. Подробнее – в нашем материале.

Ванильный пломбир

Шеф-повар Евгений Мещеряков поделился рецептом классического ванильного мороженого, которое не так сложно приготовить в домашних условиях.

"Для этого нужен один литр сливок, два литра молока и одна палочка ванили. Ваниль разрезаем пополам и кладем в сливки, оставляем их на сутки в холодильнике. После этого вынимаем ваниль и смешиваем сливки с молоком, добавляем 320 граммов сахара, 5 граммов соли, 12 желтков и 120 граммов сухого молока. Все это перемешивается в миске и ставится на водяную баню", – объяснил шеф-повар.





Евгений Мещеряков шеф-повар Водяная баня – это когда в сотейнике кипит вода, а на нее сверху ставится миска с массой, которую необходимо подогреть. Это нужно для того, чтобы молочная смесь в первую очередь не пригорела ко дну.

Массу на водяной бане нужно перемешивать каждые 5–7 минут в течение 1,5 часа. Затем остужаем смесь, выливаем в бокс и ставим в морозильную камеру. "Заморозка займет примерно 6–7 часов в зависимости от мощности камеры, при этом каждые 2,5–3 часа необходимо мороженое перемешивать", – добавил Мещеряков.

Вишневый щербет

Шеф-повар также предложил простой и быстрый в приготовлении рецепт фруктового щербета.





Евгений Мещеряков шеф-повар Начинаем с приготовления сиропа, по 100 граммов сахара и воды, смешиваем и доводим до кипения. После того как сироп остынет, добавляем туда замороженную ягоду, например вишню.

Ягоде необходимо оттаять, после этого она отжимается от лишней воды, перебивается в пюре и смешивается с сиропом. "Можно взять и свежую вишню, но с ней больше мороки", – пояснил шеф-повар.

Полученную массу необходимо разлить по мелким формам, вставив в них палочки. Можно использовать и съедобные стаканчики. Замораживается щербет быстрее – в течение 4–5 часов.

Мороженое со сгущенкой

Шеф-повар Анатолий Крюков для приготовления вкусного домашнего мороженого порекомендовал использовать кондитерские сливки и сгущенное молоко. "На 500 миллилитров сливок достаточно 150 граммов сгущенки. В массу можно добавить абсолютно любую сезонную ягоду, перебив ее предварительно в пюре", – пояснил он.

При этом шеф добавил, что в рецепте можно использовать как обычное, так и вареное сгущенное молоко.





Анатолий Крюков шеф-повар С обычной вкус будет более нежный и легкий, а с вареной сгущенкой вкус будет поплотнее, со сладостью и в то же время с кислинкой.

В среднем такое мороженое будет замораживаться 3–4 часа.

Клубничный сорбет

Шеф-повар Станислав Филимонов предложил очень быстрый рецепт приготовления ягодного сорбета.

"Очень быстрый рецепт. Берем полкило клубники, сахар по вкусу – если ягода сладкая, его нужно немного, а также примерно 100 граммов 30-процентных сливок. Все это измельчаем в блендере и выкладываем на ледяной противень, который предварительно мы охладили в морозильной камере", – объяснил он.

Полученную массу необходимо разлить по поверхности противня тонким слоем и отправить на заморозку.





Станислав Филимонов шеф-повар Через час вилкой перемешиваем массу от краев к центру. Потом разравниваем и снова убираем в морозилку. Процедуру повторяем три раза.

Приготовление сорбета от начала до конца займет чуть более 3 часов.

Ягодный микс

Бренд-шеф Александр Гарбуз порекомендовал попробовать всем любителям холодного лакомства рецепт малиново-клубничного мороженого.

"600 граммов свежей клубники нужно смешать с сахаром, 115 граммов, а также с пробитой в пюре малиной без косточек, процеженной через сито, – 120 граммов. Всю эту массу вскипятить. Отдельно завариваем желтки. Понадобится 480 граммов молока, 480 граммов 30-процентных сливок, стручковая ваниль – одна штука, 10 желтков и 285 граммов сахара. Все это мы перемешиваем и завариваем до загустения на медленном огне", – рассказал шеф.

После того как масса остынет, необходимо добавить в нее клубнично-малиновое пюре. Далее отправляем смесь либо в мороженицу на 2,5 часа, либо в морозилку минимум на 3 часа.





Александр Гарбуз бренд-шеф Плюс мороженицы – она и холодит, и перемешивает одновременно. Самостоятельно в морозилке его нужно будет перемешивать каждые 5 минут, чтобы смесь не кристаллизовалась.

По словам Гарбуза, если смесь просто отправить в морозилку на несколько часов, то в итоге вместо вкусного мороженого можно получить большой кусок сливочного льда.