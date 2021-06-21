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Жители столицы показали в соцсетях, где и как спасаются от жары

Горячий аншлаг. Москвичи в соцсетях поделились снимками столичного зноя
город погода

Столбики термометров в столице давно перевалили за отметку +30 градусов – в городе объявили оранжевый уровень погодной опасности. Не все, чтобы спастись от зноя, уезжают за город. Многие сбивают градус, отдыхая у ближайших водоемов. Представляем подборку лучших фото с пляжного отдыха жителей столицы.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В минувшие выходные на пляжах столицы наблюдался небывалый ажиотаж: люди буквально лежали друг на друге, те же, кому не хватило места, загорали стоя. Снимок, сделанный на Путяевских прудах, с подписью "Аншлаг" в своем Instagram опубликовал Александр.


Из-за небывалой жары городские пляжи не пустеют даже в рабочий день. В такой зной, конечно, все хотят отдохнуть возле воды – искупаться и позагорать. Дарья опубликовала снимок с пляжа Рублево, подписав: "Жарко в столице". Поспорить с этим трудно.

Кто-то же, наоборот, как, например, Ольга, предпочитают слегка освежиться в фонтане.


В такие жаркие дни охладиться хотят не только люди, но и их питомцы. Вот, например, английский бульдог по кличке Лев, нацепив спасательный жилет, отдыхает в "Серебряном Бору". Его хозяйка Валерия опубликовала фото собаки в его личном профиле с подписью: "Вот это жара в Москве. Я вот купаюсь во всю. А как вы спасаетесь от жары?! Расскажите!"

Пока одни купаются и загорают на пляжах, другие осваивают вейксерфинг.


Или же сапбординг, как Яна. Девушка поделилась снимком в соцсети и написала: "Лето ведь существует для того, чтобы пробовать новое, да? 20 минут на суше, 7 минут на воде, и я уже стою на сапе и почти профессионально гребу в сторону бездонного озера в "Серебряном Бору".


Похоже, где-то неподалеку от Яны отдыхала и Наталия. Девушка тоже поделилась снимком из "Серебряного Бора", где каталась на сап-доске. Наталия опубликовала снимок, оставив под ним подпись: "Идеальный вечер жаркого дня в компании классных ребят".


"За границу нас не пускают, поэтому мы изолировались на Родине", – подписала свое фото Оксана.


Но, кажется, главный аншлаг случился в выходные в зоне отдыха "Мещерское". Отдыхающие поделились видео с места в соцсетях. Наплыв желающих освежиться сравним с пляжами Крыма и Сочи в пиковый сезон.


Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам африканский зной на предстоящей неделе. По его словам, воздух прогреется до 36 градусов. Тишковец уточнил, что в течение недели может быть установлено пять-шесть температурных рекордов дня. Также высока вероятность, что будет установлен абсолютный максимум всего июня. Он держится с 1901 года с температурой воздуха плюс 34,7 градуса. Сопоставимая жара наблюдалась 120 лет назад. Метеоролог отметил, что только к выходным атмосфера будет настолько заряжена, что сформируются отдельные башенки кучево-дождевых облаков, которые освежат воздух до 29–34 градусов.

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