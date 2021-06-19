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Москва 24

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Общество

08:34

В МЧС посоветовали москвичам соблюдать осторожность на солнце

общество безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Людям, которые загорают на пляже, необходимо использовать солнцезащитный крем и почаще переворачиваться, сообщили специалисты МЧС. Меры предосторожности необходимо соблюдать, чтобы не обгореть и не получить тепловой удар.

"Правильное время для загара – с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:00. Прежде чем загорать, нужно воспользоваться солнцезащитным кремом, а после посещения пляжа – принять душ и протереть тело лосьоном после загара", – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Также в МЧС напомнили, что загар становится более интенсивным, если принимать солнечные ванны ближе к воде. При этом после купания в водоеме необходимо вытирать тело.

"Почаще переворачивайтесь и пейте больше жидкости", – добавили в МЧС.

Кроме того, спасатели подчеркнули необходимость защищать голову и глаза во время загара.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что россиянам стоит носить сомбреро, чтобы уберечься от ультрафиолетового излучения в купальный сезон.

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