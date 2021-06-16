Косметолог объяснила, кому нельзя загорать

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Названы три главных правила противопоказаний для загара. Их перечислила косметолог, бьюти-нутрициолог Анна Кугук в эфире радио Sputnik.
В частности, специалист порекомендовала не выходить на солнце после некоторых косметических процедур.
"Загорать не рекомендуется две недели после практически любых пилингов, которые уменьшают слой эпидермиса. Последствием будет нежелательная пигментация", – сообщила Кугук.
Она также посоветовала не пользоваться на солнце косметикой, имеющей в своем составе кислоты. Эти средства лучше отложить на осенне-зимний период или использовать исключительно ночью.
"Еще одно противопоказание – это розацеа: аутоиммунное заболевание, которое выражается как покраснение кожных покровов", – добавила Кугук.
Для защиты кожи от излучения косметолог посоветовала держать при себе SPF-крем. Такое средство нужно иметь с собой обязательно, если ультрафиолетовый индекс составляет 4 балла или выше.
"Желательно иметь SPF-крем с физическими, а не химическими фильтрами, которые могут влиять на гормональную систему, на органы детоксикации", – порекомендовала эксперт.
Она отметила, что лучшее время для загара – до 10:00 или после 17:00.
"В остальные часы лучше избегать прямых солнечных лучей, находиться в тени либо в одежде и использовать солнцезащитные средства", – заключила Кугук.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал россиян носить сомбреро для защиты от ультрафиолета. Он также отмечал, что особенно важно защитить от солнечных ожогов детей.
"Доктор 24": защищаемся от солнца
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