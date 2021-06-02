Вильфанд призвал россиян носить сомбреро для защиты от ультрафиолета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россиянам стоит носить сомбреро, чтобы уберечься от ультрафиолетового излучения в купальный сезон. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения – с большим удовольствием читаешь: если увидите прогноз индекса больше шести, нужно носить широкополую шляпу сомбреро. У нас не носят сомбреро, но, может, имеет смысл для своего здоровья приобрести такую шляпу, особенно детей предохранять от ожога", – цитирует синоптика РИА Новости.

Он порекомендовал россиянам избегать пребывания на солнце с 9 до 14 часов, если ультрафиолетовый индекс превышает шесть пунктов, уточнив, что отслеживать данный показатель можно на сайте Росгидромета.

Специалист подчеркнул, что особенно остро стоит проблема на южных курортах, где еще недавно никто не обращал внимания на это понятие, так что в полуденные часы пляжи были заполнены отдыхающими. В то же время в развитых странах прогноз погоды обычно включает ультрафиолетовый индекс.

Вильфанд отметил, что ультрафиолетовое излучение крайне опасно для кожи и слизистой глаз.

Ранее в Роскачестве подготовили ряд рекомендаций по выбору солнцезащитного крема. Специалисты не советовали покупать средства с эфирными маслами цитрусовых – они повышают чувствительность к солнцу.