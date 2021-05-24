В Роскачестве рассказали, как выбрать солнцезащитный крем

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В Роскачестве подготовили ряд рекомендаций по выбору солнцезащитного крема. Об этом сообщает News.ru.
Специалисты не рекомендовали покупать средства с эфирными маслами цитрусовых – они повышают чувствительность к солнцу. Кроме того, жителям северных городов, проводящих на улице мало времени, стоит выбирать средства с химическими фильтрами. Эксперты объяснили, что они более легкие, поэтому крем не будет доставлять дискомфорта.
Людям, которые едут в страны с жарким климатом или имеют от природы светлую кожу, они рекомендовали выбирать крем только на физических фильтрах (с оксидом цинка, который дает полную защиту от лучей типа А и В).
В Роскачестве отметили, что, если невозможно приобрести косметическое средство только с безопасными фильтрами, стоит взять продукт, в составе которого эти вещества стоят на последних местах.
Ранее специалисты Роскачества составили антирейтинг импортных вин. Низкие оценки получили красное полусладкое вино "Киндзмараули" и вино сухое белое "Цинандали Dugladze" из Грузии. Кроме того, низкий балл набрала продукция "Броjаница Вранац" (красное полусладкое) из Сербии.
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