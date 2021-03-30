Специалисты Роскачества составили антирейтинг импортных вин

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Эксперты Роскачества завершают первое в РФ масштабное исследование наиболее популярных на рынке импортных вин. На данный момент специалисты могут представить нижние строчки рейтинга, сообщает "Вечерняя Москва".
Так, в Роскачестве оценили уже свыше 120 вин из 13 стран в ценовой категории до 1 000 рублей. Исследование проводилось проводили "вслепую": эксперты не знали ни марок вин, ни стран происхождения и работали по признанному регламенту дегустаций.
Худшие результаты показали вина Грузии. Низкие оценки получили красное полусладкое вино Киндзмараули и вино сухое белое Цинандали Dugladze. Кроме того, низкий балл набрала продукция Броjаница Вранац (красное полусладкое) из Сербии.
Помимо этого, у специалистов возникли замечания к винам двух мировых брендов, таких как Martini Asti и Mondoro Asti. Эти итальянские игристые вина набрали невысокие баллы. Полные результаты рейтинга эксперты представят в апреле.
Ранее сообщалось, что специалисты Роскачества выявили значительное содержание нитратов в кабачковой икре. Стало известно, что привлечь к ответственности производителей продукта нельзя, так как на готовую продукцию на данный момент нет нормативов по содержанию нитратов. Эксперты исследовали икру 20 торговых марок на 446 показателей качества, безопасности и достоверности маркировки продукции.
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