В Роскачестве выявили значительное содержание нитратов в кабачковой икре

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Специалисты Роскачества выявили значительное содержание нитратов в кабачковой икре. Об этом сообщается на сайте организации.
Стало известно, что привлечь к ответственности производителей продукта нельзя, так как на готовую продукцию на данный момент нет нормативов по содержанию нитратов. Эксперты исследовали икру 20 торговых марок на 446 показателей качества, безопасности и достоверности маркировки продукции. Большая часть товаров российского производства (17 торговых марок), остальные изготовлены в Белоруссии и Армении.
В половине исследованной кабачковой икры обнаружены нитраты. Уточняется, что техрегламент Таможенного союза устанавливает требования по содержанию нитратов только к основному сырью кабачковой икры. Таким образом, их содержание в кабачках не должно превышать 400 миллиграммов на килограмм. Однако для кабачковой икры нормативов по содержанию нитратов в настоящее время нет.
Кроме того, содержание нитратов в товарах десяти торговых марок превышает нормы в 1,5 –4,5 раза. Отмечается, что к проверенной продукции не было претензий по микробиологической безопасности, содержанию тяжелых металлов, а также токсичных веществ, которые могут встречаться в некачественных консервах.
Ранее специалисты Роскачества проверили вишневые нектары и соки и обнаружили в них запрещенные красители и ароматизаторы. В общей сложности было проверено 25 торговых марок по 451 показателю. Большинство исследованных соков и нектаров произведено в России, три торговые марки – в Армении и одна – в Германии.
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