Синоптик назвала лучшее время для безопасного загара в Москве

В Гидрометцентре предупредили об опасной солнечной активности в Центральной России и ряде других регионов страны. По прогнозам синоптиков, повышенный уровень ультрафиолетового излучения будет сохраняться до 18 мая включительно. В связи с этим рекомендуется не находиться на солнце в полуденные часы. Разбираемся, насколько опасно майское солнце в столице, как от него защититься и когда лучше всего загорать в городе.



Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Индекс зашкаливает

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в некоторых регионах страны ожидается высокий индекс ультрафиолетового излучения.

"В ближайшие дни, до вторника, будет повышенный уровень ультрафиолетового излучения, достигающий отметки 6–7 на самом юге ЦФО: в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях", – сказал специалист.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Это уже заметный индекс, когда надо стремиться избегать нахождения в полуденные часы на солнце. Прикрывать одеждой с длинными рукавами руки или сомбреро носить.

Вместе с тем высокий уровень ультрафиолетового излучения ожидается на всей территории Северо-Кавказского федерального округа, добавил синоптик. В начале текущей недели почти весь СКФО будет находиться в пределах 6–7 единиц индекса. А в Сочи, по словам Вильфанда, он достигнет отметки в 8 единиц.

Кроме того, об опасном солнце синоптики предупредили жителей юга Самарской, Саратовской и Пензенской областей, а также в Приморском крае, на юге Хабаровского края и на юге Башкирии.

Ранее Вильфанд спрогнозировал приход супервысоких температур на наступившей неделе в ряде регионов. В некоторых областях воздух прогреется до 37 градусов.

Майская жара не обошла стороной и столицу. В понедельник, 17 мая, столбики термометров на главной метеостанции города на ВДНХ поднялись до отметки в 27,5 градуса. Таким образом, в Москве побит температурный рекорд для этого же дня, установленный в 1958 году (27,1 градуса).

А во вторник, 18 мая, прогнозируется жара вплоть до +31. По словам синоптиков, такой температуры в этот день не было никогда за всю историю метеорологических наблюдений. Если воздух прогреется до прогнозируемых значений, будет побит рекорд 1897 года: тогда метеорологи 18 мая зафиксировали +29,1.

При этом уже в среду, 19 мая, на смену московскому зною придут ливни и грозы, которые собьют температуру. Самый "холодный" день ожидает жителей столицы в пятницу: температура не поднимется выше 20 градусов.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Без ожогов и других последствий

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что майское солнце в столице оказывает скорее положительный эффект на организм человека, нежели отрицательный. Однако все зависит от времени пребывания на улице, указала она.

"В такую жаркую погоду, а тем более в майскую, к которой мы не привыкли, лучше находиться под солнцем в утренние часы до 10–11 утра, тогда его лучи будут полезны. Уже в последующие часы, с 11 до 15, присутствуют более обжигающие солнечные лучи. Сочетание высокой температуры и интенсивного солнечного облучения может негативно сказаться на организме, можно обгореть", – объяснила специалист.





Татьяна Позднякова главный специалист Метеобюро Москвы Лучше всего загорать именно в мае – начале июня. Тогда, как правило, температура воздуха еще не бывает такой высокой. Просто этого полезного ультрафиолета больше именно в мае. Раньше говорили, что майский загар наиболее прочный, нежели летний, и меньше шансов обгореть, поскольку еще высота солнца не достигла максимума.

В свою очередь, врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 рассказала, что все последствия от солнечного излучения можно разделить на ближайшие и отдаленные.

"К первой группе можно отнести солнечные ожоги кожи, которые могут появиться при длительном пребывании на солнце. Вторая вещь, о которой часто забывают, – это негативное воздействие на глаза. При незащищенных глазах на ярком солнце вполне можно заработать воспаление роговицы глаза и, конечно, тепловой удар", – объяснила эксперт.



В Москву пришла жара Каракумских пустынь

К отдаленным рискам врач отнесла различные заболевания глаз, например катаракту. Ее появление, по словам Чернышовой, может спровоцировать длительное пребывание на ярком солнце. Сюда же относится и раннее старение кожи: возникновение морщин, появление сухости, потеря упругости.

"Причем этот эффект накапливается год от года. Конечно же, всегда есть риск возникновения рака кожи – это тоже нельзя сбрасывать со счетов", – добавила терапевт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Жителям крупных городов нужно быть особенно осторожными, потому что есть такое явление, когда солнечный свет не просто отражается от земли, стен зданий, а попадает в замкнутый круг между бетоном зданий и асфальтом и многократно отражается, в этих местах сильная солнечная радиация. Нужно быть особенно внимательными и защищать свою кожу и глаза.

Чтобы защититься от негативного воздействия ультрафиолета, врач порекомендовала чаще находиться в тени, носить головные уборы, а также солнцезащитные очки. К выбору последних важно подойти со всей ответственностью, поскольку обычные пластиковые очки никак не защищают и могут даже усугубить ситуацию, подчеркнула Чернышова.

"Не стоит пренебрегать кремами от загара. Некоторые допускают ошибку, когда наносят защитный крем для тела на лицо. У него другая текстура, поэтому он нарушает потоотделение на лице, обменные процессы. Для лица лучше купить отдельный крем. После солнечных процедур можно нанести на тело увлажняющий крем", – объяснила собеседница Москвы 24.

По мнению врача, количество времени, в течение которого можно загорать, каждый для себя должен определять сам, исходя из особенностей своего организма. В этом случае главное – соблюдать интервалы до 11 часов утра и после 15 часов дня, подытожила Чернышова.