Синоптик сообщил о приходе супервысоких температур в ряд регионов РФ

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Супервысокие температуры ожидаются в ряде регионов России на наступившей неделе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По прогнозу метеоролога, в Астраханской области температура воздуха может достигнуть отметки 36 градусов тепла.

"Практически до конца рабочих дней следующей недели такая высокая температура. <...> В Калмыкии тоже высокая", – подтвердил Вильфанд.

Высокие температуры прогнозируются также в Оренбургской области. Там воздух прогреется до +37 градусов.

"В Свердловской области – 30–35 градусов. <...> В Челябинской области будет 30–35 градусов, в Курганской области – до 37 градусов, в Тюменской области – так же", – заявил Вильфанд.

Кроме того, на Ямале температура воздуха на новой неделе будет выше нормы на 10–12 градусов.

"В Сибири в наиболее южных районах (в Алтайском крае, Омской области) – температура 28 градусов", – отметил синоптик.

При этом в Ростовской области и в Краснодарском крае температура воздуха понизится и составит 20–25 градусов.

"В Кировской области – это самый север Поволжья, Саратовской области, Самарской области, Оренбургской области – температура 30–35 градусов", – заключил эксперт.

В ближайшие несколько дней жителей столичного региона ожидает летняя погода. Столбики термометров в выходные и первые дни следующей недели покажут около 26–28 градусов.

В понедельник на Москву будет распространяться гребень высокого давления от антициклона, который находится далеко на востоке. В городе прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

Во вторник, 18 мая, воздух в Москве может прогреться до 31 градуса тепла. Таким образом, может быть побит температурный рекорд 124-летней давности.