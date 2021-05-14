Эксперт прокомментировал прошедшую солнечную бурю

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Вспышка, произошедшая на Солнце, относится к третьему из пяти возможных рангов. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на руководителя Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артема Абунина.

По его словам, невелика вероятность того, что вспышка могла "выключить" космическую технику.

"Был зарегистрирован выброс плазмы в центральной части видимого солнечного диска в сторону Земли. Но это событие было зарегистрировано вне активной области – чаще всего такие выбросы слабее. И поскольку выброс был импульсным, то ожидаемое нарушение связи было коротким и произошло в области высоких широт", – отметил специалист.

Он также рассказал, что событие является рядовым, кроме того, через 3–4 года такие бури будут происходить гораздо чаще.

Ранее сообщалось, что три слабые вспышки класса С произошли на Солнце утром 22 апреля. Они следовали одна за другой в 07:10, 08:00 и 08:50.

Вспышки классифицируются по баллам в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Облака плазмы, которые выбрасываются во время вспышек, приводят к магнитным бурям на Земле.