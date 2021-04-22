Три уникальные вспышки произошли на Солнце

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Три слабые вспышки класса С произошли на Солнце утром 22 апреля, сообщает РИА Новости. Они следовали одна за другой в 07:10, 08:00 и 08:50.
Вспышки классифицируются по баллам в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Облака плазмы, которые выбрасываются во время вспышек, приводят к магнитным бурям на Земле.
Заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Сергей Кузин пояснил, что это происходит через два – три дня после вспышки. Произошедшую вспышку он назвал уникальной, поскольку это непривычно для наблюдаемого сейчас глубокого минимума солнечной активности. При максимуме солнечной активности такие вспышки происходят через день.
Слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на направления миграции птиц и животных. Бури посильнее вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
Ранее сообщалось, что астрономам при помощи австралийского радиотелескопа MWA удалось наблюдать в космосе загадочное явление, которое напоминало на радиочастотном изображении медузу. Ученые поделились результатами наблюдений и рассказали о возможной природе космического явления.
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