За первую половину мая в Москве выпал 61 мм осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За первую половину мая в Москве выпал 61 миллиметр осадков, или 120% месячной нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в ближайшие 10 дней может выпасть еще 25 миллиметров. Тогда эта отметка поднимется до 86 миллиметров, что равно 170% от месячной нормы.

"Май в этом году влажный", – цитирует Тишковца РИА Новости.

Он также рассказал, что в субботу Москва первый раз пересекла отметку плюс 25, показатели температуры достигли плюс 26,2.

В субботу, согласно прогнозам, будет облачно с прояснениями. Несмотря на солнце, возможны осадки и усиление ветра до 15 метров в секунду. В воскресенье погода будет более комфортной, осадки маловероятны.

В понедельник на Москву будет распространяться гребень высокого давления от антициклона, который находится далеко на востоке, поэтому ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. За счет того, что облаков будет мало, днем установится летняя погода. По словам Вильфанда, даже в июле в Москве не так уж много дней с такой температурой.

Со вторника влияние антициклона будет ослабевать и температура на пару градусов понизится. До конца следующей рабочей недели будет 19–20 градусов тепла.