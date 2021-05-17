В Роспотребнадзоре рассказали, как не перегреться в жару

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Россиянам рассказали, как не перегреться в жару. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Специалисты напомнили, что повышенная температура воздуха может негативно повлиять на состояние здоровья. В группе риска – пожилые люди и дети.
"(Жара. – Прим.ред.) может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья", – пояснили в пресс-службе.
Россиянам посоветовали в жару носить легкую светлую одежду из натуральных тканей. При этом необходимо надевать головные уборы и солнцезащитные очки. От негативного воздействия солнца также поможет зонтик, заявили в Роспотребнадзоре.
Помимо этого, специалисты рекомендовали ограничить пребывание на улице в жару, а также уменьшить физические нагрузки. Кроме того, стоит отказаться от жирной еды. В частности, вместо мяса эксперты посоветовали есть рыбу и морепродукты.
Не лишним будет пить большое количество жидкости. Это могут быть чай, минералка, морс, кисломолочные напитки, отвары из сухофруктов. При этом стоит уменьшить потребление энергетических и алкогольных напитков, а также жидкостей с повышенным содержанием сахара.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в день необходимо выпивать до 1,5 литра жидкости.
"Вместе с этим важно помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы", – подчеркнули в пресс-службе.
Там также призвали ограничить поездки в общественном транспорте и в течение дня принять холодный душ. При этом купаться разрешается только в специально отведенных и оборудованных местах.
Во вторник, 18 мая, воздух в Москве может прогреться до 31 градуса тепла. Таким образом, может быть побит температурный рекорд 124-летней давности.
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