Диетолог рассказала, какое мороженое лучше употреблять в жару

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Эксперты рассказали Москве 24, какое мороженое можно употреблять в сильную жару, а также почему с лакомством нужно быть осторожнее.

По словам диетолога Елены Соломатиной, все мороженое можно разделить на молочное, фруктовый лед и сорбет. Самым калорийным среди них является пломбир, поскольку в нем наибольшее содержание жира, отметила специалист.

"В состав пломбира входит много сливок, поэтому он достаточно жирный, но там не так много сахара. Молочное мороженое – самое низкокалорийное из когорты того, что делают из молока. В хорошем продукте не должно присутствовать большого количества ингредиентов, кроме самого молока и сахара", – пояснила специалист.

Несмотря на то что фруктовый лед больше состоит из воды, он является очень сладким, в связи с чем вызовет еще большую жажду, подчеркнула Соломатина.





Елена Соломатина диетолог Фруктовый лед, как правило, делают с добавлением красителей, ароматизаторов, вкусовых добавок. Фактически это замороженный сахарный сироп с добавками. Лучше его не брать.

Самым лучшим мороженым, по мнению диетолога, является натуральный фруктовый или ягодный сорбет. Обычно его делают без добавления сахара, и он отлично освежает, пояснила эксперт.

"Сорбет – это замороженный сок с мякотью, и лучше его делать в домашних условиях. Также дома можно сделать йогуртовое мороженое, которое тоже достаточно вкусное и низкокалорийное. Для этого в нежирный йогурт нужно добавить фруктовое или ягодное пюре и заморозить. Даже можно сделать глазурь: растопить шоколад, обмакнуть в него продукт и снова заморозить", – объяснила она.

В свою очередь, врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с Москвой 24 предупредил, что в сильную жару мороженое может навредить организму.

"Употребляя ледяные продукты и напитки, мы на какое-то время переохлаждаем глотку и миндалины. Они становятся более восприимчивы к разного рода инфекциям. От этого очень легко простудиться", – отметил эксперт.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Если сравнивать, то жирное мороженое хуже, чем нежирное. Но с точки зрения простудных заболеваний все не так хороши.

Гинзбург также посоветовал не злоупотреблять мороженым людям, страдающим диабетом и гипертонией. По его словам, лучше всего охлаждаться негорячими напитками: зеленым чаем, ягодными морсами и компотами.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, сколько мороженого можно съесть без вреда для организма. По ее словам, здоровым людям с нормальным весом разрешается употреблять лакомство два-три раза в неделю. При этом порция не должна быть более 100–120 граммов.