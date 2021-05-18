Врач дал рекомендации по выбору напитков в жару

Фото: depositphotos/Hyrman
В жаркую погоду нужно выбирать воду, морс, компот, чай и квас, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников.
По его словам, напитки нужно употреблять примерно 40 миллилитров на килограмм веса.
"Обычно чувство жажды говорит о недостатке жидкости. Но не стоит пить воду сразу большими порциями и залпом. Лучше пить постоянно по несколько глотков. К чистой воде можно добавить морсы, компоты, квасы, чай", – рассказал Тяжельников.
Врач подчеркнул, что лучше не выбирать сладкие газированные напитки, концентрированные соки, которые не утоляют жажду, а только нагружают организм.
По словам специалиста, особенно осторожными в жару нужно быть с алкоголем. Спиртные напитки нарушают терморегуляцию, нагружают сердечно-сосудистую систему, выводят жидкость из организма.
Тяжельников добавил, что в жару не стоит употреблять ледяные напитки. Из-за резкой разницы между температурой тела и напитка, происходит шок для организма, что может привести к снижению иммунитета и заболеванию.
Ранее врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, кому в жару вредит мороженое. По ее словам, десерт не рекомендуется людям, которые пытаются похудеть. При этом самым безопасным для фигуры является приготовленный дома фруктовый лед, пояснила Белоусова.
Во вторник, 18 мая, в столице может быть установлен абсолютный температурный рекорд, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По мнению синоптика, во вторник днем воздух в городе прогреется до +32 градусов.
По его словам, действующий рекорд для 18 мая составляет 29,1 градуса тепла. Показатель был зафиксирован в конце XIX века. Метеоролог отметил, что в ночные часы температура воздуха будет также крайне теплой. При этом уже 19 мая в столицу придет похолодание.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: