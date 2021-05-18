Врач дал рекомендации по выбору напитков в жару

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В жаркую погоду нужно выбирать воду, морс, компот, чай и квас, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников.

По его словам, напитки нужно употреблять примерно 40 миллилитров на килограмм веса.

"Обычно чувство жажды говорит о недостатке жидкости. Но не стоит пить воду сразу большими порциями и залпом. Лучше пить постоянно по несколько глотков. К чистой воде можно добавить морсы, компоты, квасы, чай", – рассказал Тяжельников.

Врач подчеркнул, что лучше не выбирать сладкие газированные напитки, концентрированные соки, которые не утоляют жажду, а только нагружают организм.

По словам специалиста, особенно осторожными в жару нужно быть с алкоголем. Спиртные напитки нарушают терморегуляцию, нагружают сердечно-сосудистую систему, выводят жидкость из организма.

Тяжельников добавил, что в жару не стоит употреблять ледяные напитки. Из-за резкой разницы между температурой тела и напитка, происходит шок для организма, что может привести к снижению иммунитета и заболеванию.

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