Диетолог рассказала, кому мороженое вредит в жару

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Употребление мороженого летом может навредить тем, кто пытается похудеть, рассказала "Звезде" врач-диетолог Анна Белоусова.
"Самым безопасным для талии является фруктовый лед, который мы готовим дома самостоятельно. Это свежие или размороженные ягоды, которые мы смешиваем с молоком или водой. Можно добавить немного сахара или ложку меда. Разливаем по формочкам и замораживаем", – отметила специалист.
По словам эксперта, покупной фруктовый лед также безопасен для употребления. А вот мороженое может содержать в себе большое количество калорийных ингредиентов.
"Пломбиры всегда на сливках. Не бывает молочного пломбира, это всегда сливки, всегда жирное и калорийное. Есть еще вариант, который встречается не во всех магазинах, это фруктово-ягодное мороженое. Оно сейчас тоже есть в продаже, в стаканчиках. В него практически не идет молоко, и оно стоит очень дешево", – добавила диетолог.
Она уточнила, что мороженое не стоит употреблять тем, кто страдает простудой или хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей. Белоусова отметила, что в таких случаях можно тренировать горло, употребляя небольшое количество мороженого и прохладительных напитков.
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"Городской стандарт": веганское мороженое
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