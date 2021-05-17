Диетолог рассказала, кому мороженое вредит в жару

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Употребление мороженого летом может навредить тем, кто пытается похудеть, рассказала "Звезде" врач-диетолог Анна Белоусова.

"Самым безопасным для талии является фруктовый лед, который мы готовим дома самостоятельно. Это свежие или размороженные ягоды, которые мы смешиваем с молоком или водой. Можно добавить немного сахара или ложку меда. Разливаем по формочкам и замораживаем", – отметила специалист.

По словам эксперта, покупной фруктовый лед также безопасен для употребления. А вот мороженое может содержать в себе большое количество калорийных ингредиентов.

"Пломбиры всегда на сливках. Не бывает молочного пломбира, это всегда сливки, всегда жирное и калорийное. Есть еще вариант, который встречается не во всех магазинах, это фруктово-ягодное мороженое. Оно сейчас тоже есть в продаже, в стаканчиках. В него практически не идет молоко, и оно стоит очень дешево", – добавила диетолог.

Она уточнила, что мороженое не стоит употреблять тем, кто страдает простудой или хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей. Белоусова отметила, что в таких случаях можно тренировать горло, употребляя небольшое количество мороженого и прохладительных напитков.

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