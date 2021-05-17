Диетолог объяснила, как правильно пить воду в жаркую погоду

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Россиянам объяснили, как правильно пить воду в жаркую погоду. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Наталья Лазуренко телеканалу "Звезда".

Специалист отметила, что вода должна поступать в организм постепенно на протяжении всего дня. При этом во время жары повышенная потребность в воде обусловлена необходимостью выводить токсины.

По мнению диетолога, утром нужно выпивать 250 миллилитров воды. В течение дня воду следует потреблять с определенными перерывами в таком же количестве.

Как пояснила Лазуренко, подобный режим позволит организму не задерживать нужную субстанцию по микроэлементам из фруктов, овощей и других напитков.

"Дополнительное количество воды использовать не нужно, поскольку организм будет перегружаться и создавать условия для дополнительного отечного синдрома", – сказала специалист.

Она добавила, что людям с хроническими заболеваниями стоит уделять питьевому режиму особое внимание. В частности, организм граждан с гипертонией и болезнями почек крайне чувствителен к перепаду температур.

Ранее россиянам сообщили об опасности для здоровья воды в бутылках. Как рассказала эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова, бутилированная вода часто содержит в себе токсичные элементы и нитраты.