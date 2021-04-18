Биохимик объяснила опасность для здоровья воды в бутылках

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Россиянам сообщили об опасности для здоровья воды в бутылках. Об этом рассказала эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова в интервью агентству "Прайм".

Эксперт пояснила, что бутилированная вода часто содержит в себе токсичные элементы и нитраты. Кроме того, в процессе очистки такую воду нередко лишают ряда полезных солей и микроэлементов.

По информации Росконтроля, в отдельных партиях бутилированной воды в магазинах концентрация микробов превышена в 70 раз.

Кулешова также указала на исследования ученых из Швеции. Специалисты доказали, что люди, пьющие воду из пластика, имеют повышенный шанс заболеть раком.

"До десяти раз увеличивается такая вероятность, если попить из бутылки, которая некоторое время простояла на солнце", – предупредила эксперт.

Кулешова порекомендовала пить домашнюю воду, полученную с помощью фильтров. Такая жидкость будет свежей, а также полноценной с точки зрения физиологии.

Ранее диетолог Антонина Стародубова предупредила об опасности березового сока. Она отмечала, что свежий сок практически не хранится, поскольку существует высокий риск брожения напитка.