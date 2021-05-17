Диетолог назвал лучшее время для завтрака

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Завтракать желательно в первые полтора часа после пробуждения, рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.
"Традиционно считается, что завтракать нужно в течение полутора часов после того, как вы проснулись. Разница в несколько минут, даже в полчаса, особой роли играть не будет. Завтрак должен дать вам энергию на движение, на мозговую деятельность, чтобы прошла сонливость", – рассказал Бобровский в интервью радио Sputnik.
По словам диетолога, завтракать лучше всего в одно и то же время, но в выходные можно сделать исключение.
"Если речь идет о выходных, то два дня в неделю особо на ситуацию не влияют, главное, чтобы в рабочие дни вы употребляли пищу в одно и то же время. Это влияет практически на все системы и органы человека ", – отметил специалист.
Бобровский предупредил, что полностью отказываться от завтрака вредно людям с лишним весом. По его словам, отказ от завтрака провоцирует вечернее и ночное переедание.
Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что завтрак действительно является важным приемом пищи. При этом его можно пропустить, если человек придерживается иного распорядка дня и не имеет проблем со здоровьем. В качестве простых, полезных и вкусных блюд на завтрак диетолог посоветовала готовить кашу из различных круп, употреблять молочные продукты пониженной жирности и блюда из яиц.
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