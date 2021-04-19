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Общество

09:42

Ученые установили, сколько яиц можно съедать в день

общество

Фото: depositphotos/lenyvavsha

Ученые из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета установили, сколько яиц в день может съедать человек без вреда для организма, сообщает "Мир 24".

По словам специалистов, если употреблять по одному яйцу в день, то это безопасно для сердечно-сосудистой системы. Доктор Фрэнк Ху считает, что можно есть и два яйца на завтрак, но не чаще двух раз в неделю.

До заключения таких выводов ученые в течение 34 лет наблюдали за 215 тысячами добровольцев, у которых не было серьезных хронических заболеваний.

В ходе исследования было также установлено, что сердечно-сосудистые патологии реже встречаются у жителей стран Азии. Дело в том, что в кухне этого региона данный продукт входит в состав других блюд, а не употребляется отдельно.

Ранее эксперты Национальной службы здравоохранения Англии назвали самый правильный способ приготовления яиц. По мнению специалистов, лучшим способом является их варка. При этом рекомендуется не солить воду.

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