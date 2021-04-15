В Минпромторге объяснили рост цен на яйца в России

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
В России отмечается резкий скачок цен на куриные яйца, такая ситуация является традиционной в преддверии Пасхи, заявил глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Яйца сейчас высокую динамику демонстрируют. Но у нас Пасха близится (в 2021 году она отмечается 2 мая. – Прим. ред.), это традиционное время всплеска цен. Но за этим внимательно следят. Мы ряд вещей предложили сетям сделать – мы думаем, они пойдут (на такие меры. – Прим. ред.)", – сказал он, уточнив, что речь идет о мерах саморегулирования.
По словам Кузнецова, рост розничных цен на яйца обусловлен сразу несколькими факторами, главными из которых стало снижение производства из-за вспышек птичьих болезней и отсутствие переходящих запасов продукта.
"В мае и производство увеличится, и спрос упадет, все-таки он сейчас перед Пасхой высокий. Производство обещают очень сильно нарастить", – отметил представитель министерства.
Он напомнил, что кабмин имеет право ввести ограничение роста цен на социально значимые товары, однако такая мера будет использована в крайнем случае.
Глава департамента уточнил, что в настоящее время российские торговые сети реализуют куриные яйца по более низким ценам, чем закупочные.
"Одна из очень крупных сетей в день несет убытков только по яйцу 25 миллионов рублей. В день. Долго такая ситуация тоже не может продолжаться", – подытожил Кузнецов.
По данным Росстата, цены на куриные яйца с начала года к 12 апреля выросли на 11,6%. С 6 по 12 апреля средняя стоимость продукта выросла на 2,3%, а неделей ранее – на 2,1%.
Ранее эксперт сообщил, что стоимость пасхального кулича в среднем по России за год выросла примерно на 10,25%. Рост связан с удорожанием практически всех ингредиентов, произошедшим ввиду курсовой динамики, динамики на рынке сырья и дисбаланса спроса и предложения.
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