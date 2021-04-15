В "Руспродсоюзе" рассказали о стоимости куличей к Пасхе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов рассказал Москве 24, как изменится цена на куличи к предстоящей Пасхе.
В этом году праздник православные христиане отметят 2 мая. Кулич является одним из основных атрибутов Пасхи. Это пасхальный хлеб, который напоминает верующим о Воскресении Христовом.
"Так, мука подорожала вслед за ростом курса и оптовыми ценами, сахар – по этим же причинам. А стоимость яиц увеличилась ввиду вспышек птичьего гриппа, подорожания кормов, вакцин и премиксов, а также повышенного спроса на фоне сокращенного по сравнению с прошлым годом предложения", – заявил Леонов.
При расчете в "Руспродсоюзе" взяли за основу рецепт, в котором для теста понадобится 350 граммов муки, 170 миллилитров молока, 2 куриных яйца, 100 граммов сахара, 70 граммов сливочного масла и 100 граммов сухофруктов. Кроме того, еще 2 яичных белка и 100 граммов сахара необходимы для глазури.
По подсчетам ассоциации, в 2020 году килограмм муки стоил 38,6 рубля против 42,5 рубля в 2021 году. Таким образом, 350 граммов муки в 2020 году стоили 13,5 рубля против 14,8 рубля в 2021 году. Если за десяток куриных яиц год назад нужно было заплатить 66,3 рубля, то в этом году – 77,3 рубля. Поэтому в 2021 году на два куриных яйца нужно потратить 15,5 рубля вместо 13,3 рубля, как в 2020 году, отметили в "Руспродсоюзе".
Также в текущем году по сравнению с 2020 годом в рецепте подорожали 70 граммов сливочного масла (45,2 рубля против 43,8 рубля), 100 граммов сахара (4,85 рубля против 3,66 рубля) и 100 граммов сухофруктов (33,6 рубля против 29,8 рубля).
Практически не подорожали лишь 170 миллилитров молока. Цена за 970 миллилитров ингредиента за год почти никак не изменилась – 59 рублей против 58,9 рубля в 2020 году. Таким образом, на 170 миллилитров придется потратить 10,3 рубля.
Итого цена на кулич взятой за основу рецептуры в 2021 году составила 144,6 рубля. Год назад за тот же набор ингредиентов нужно было заплатить 131,3 рубля, рассказали в "Руспродсоюзе".
Ранее в Москве стартовал восьмой межконфессиональный пасхальный марафон "Традиции праздника. Вкус праздника. Музыка праздника". Он продлится до 16 мая. В рамках марафона в столице и области запланировано 30 мероприятий.
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