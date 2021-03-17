В РПЦ призвали верующих ограничить чтение новостей во время Великого поста

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон посоветовал верующим ограничить информационный поток и выбирать позитивные новости. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Если говорить о воздержании, мне кажется, что в XXI веке все-таки мы очень перегружены всякой информацией. И я бы советовал в пост меньше смотреть новости и как-то относиться к этому более спокойно. <...> Вот я думаю, что в пост все-таки очень важно ограничивать этот поток, который, к сожалению, формируется часто агентствами, у которых есть свои политические цели, коммерческие задачи", – сказал он.
Служитель церкви уточнил, что необязательно отказываться от всех новостей, но выбирать стоит те, что не вызывают беспокойства. В то же время он понимает, что основу информационного потока составляют негативные сообщения.
В 2021 году Великий пост у православных христиан начался 15 марта. Пост длится шесть недель, после чего следует Страстная седмица.
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