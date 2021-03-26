В Москве стартовал межконфессиональный пасхальный марафон

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Восьмой межконфессиональный пасхальный марафон "Традиции праздника. Вкус праздника. Музыка праздника" стартовал в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Торжественное открытие прошло в Центральном доме ученых Российской академии наук. Марафон пройдет до 16 мая, уже запланировано 30 мероприятий в Москве и Подмосковье.
"Московский межконфессиональный Пасхальный марафон – информационно-просветительский проект. Основные мероприятия марафона пройдут в дни праздников: иудейского праздника Песах и христианского праздника Пасха", – заявила председатель оргкомитета Пасхального марафона, директор Московского еврейского общинного дома Ирина Щербань.
Для детей и молодежи оборудовали шахматный турнир среди школьников – представителей разных религий, выставку детских рисунков и молодежные студенческие встречи, которые познакомят интересующихся посетителей с произведениями живописи и литературы на пасхальные сюжеты.
Кроме того, с 16 по 19 апреля состоится фестиваль межрелигиозного кино "Шаг навстречу", в рамках которого зрителям представят 34 фильма.
По словам Щербань, мероприятие внесло в гармонизацию межрелигиозных отношений ощутимый вклад. Оно также получило высокую оценку и поддержку от представителей традиционных религий России.
Ранее стало известно, что москвичи смогут отметить Всемирный день театра на ВДНХ в период с 27 марта по 3 апреля. Гостей приглашают посетить бесплатные экскурсии, а также поучаствовать в квесте и мастер-классах, посмотреть премьеру интерактивного спектакля, увидеть передачи и фильм о легендах театрального мира.
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