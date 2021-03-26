Всемирный день театра отметят на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба "Москвариума" на ВДНХ
Горожане смогут отметить Всемирный день театра на ВДНХ в период с 27 марта по 3 апреля. Гостей приглашают посетить бесплатные экскурсии, а также поучаствовать в квесте и мастер-классах, посмотреть премьеру интерактивного спектакля, увидеть передачи и фильм о легендах театрального мира, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, 27 марта в 16:00 в кафе павильона "Книги" состоится выпуск проекта "Диалоги под куполом", который представит цикл передач о кино и театре. Программа будет посвящена советскому актеру театра и кино, артисту эстрады Андрею Миронову. Те, у кого нет возможности посетить мероприятие, смогут посмотреть трансляцию, которая начнется 29 марта в 18:00 на официальных страницах ВДНХ и "Росизо" в Facebook.
Также двухдневную программу представят "Москвариум", "Городская ферма" и "Музей кукол". Так, 27 и 28 марта состоятся бесплатные мероприятия для зрителей в возрасте до пяти лет. Представление будет проходить два раза в день – в 11:00 и 15:00. Необходима предварительная запись по телефону call-центра +7 (499) 677-77-77.
Помимо этого, в оранжерее "Городской фермы" в этот период пройдут оригинальные мастер-классы "Пальчиковая кукла" и "Театр теней". Они будут проходить с 11:00 до 18:00.
Ранее сообщалось, что фестиваль современного искусства ACT.ART FEST пройдет на площадке арт-кластера "Дом художника МИИТ" 27–28 марта. Основной задачей фестиваля является привлечение государственных и некоммерческих структур к проблеме нехватки доступных индивидуальных студий для работы молодых художников.
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