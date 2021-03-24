портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Книжный фестиваль "Красная площадь" планируют провести в Москве с 3 по 6 июня, сообщил организатор крупнейшего книжного смотра – генеральный директор Московской международной книжной ярмарки Андрей Гельмиза.

Гельмиза пояснил ТАСС, что озвученные сроки являются предварительными. Скоро состоится собрание организационного комитета фестиваля, на котором будет утверждена точная дата, подчеркнул организатор мероприятия.

"Мы рассчитываем на гибкие требования Роспотребнадзора, которые позволят попасть на фестиваль большему количеству желающих, чем в прошлом году. Ждем рекомендации и будем строго их выполнять", – сказал собеседник агентства.

Фестиваль "Красная площадь" проходит ежегодно у стен Кремля. Он приурочен ко Дню русского языка и Дню рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина, который отмечается 6 июня.

Ранее сообщалось об открытии в Москве ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№22. Ее участниками стали почти 300 издательств и культурных учреждений из 19 стран.