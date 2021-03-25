Фестиваль современного искусства ACT.ART FEST пройдет в столице 27–28 марта

Фото: vk.com/mosartcentre/Анастасия Рыжук
Фестиваль современного искусства ACT.ART FEST пройдет на площадке арт-кластера "Дом художника МИИТ" 27–28 марта. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции по развитию культурных центров.
Уточняется, что основной задачей фестиваля является привлечение государственных и некоммерческих структур к такой проблеме, как нехватка доступных индивидуальных студий для работы молодых художников.
Свыше 50 художников, галерей, издательств и печатных студий примут участие в фестивале. Более того, в рамках мероприятия состоится групповая выставка живописных работ резидентов арт-кластера, где будут представлены все грани современного молодежного искусства: акционизм, мурализм, граффити, public art и все, что можно причислить к феномену молодого течения Urban Contemporary.
Помимо этого, состоится арт-маркет, где графику, живопись, мультипли и другие оригинальные объекты покажут различные галереи.
Ранее сообщалось, что книжный фестиваль "Красная площадь" планируют провести в Москве с 3 по 6 июня. При этом озвученные сроки являются предварительными. Скоро состоится собрание организационного комитета фестиваля, на котором будет утверждена точная дата, подчеркнул организатор мероприятия.
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