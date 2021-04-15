В Минсельхозе не ожидают существенного подорожания кондитерских изделий

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Министерство сельского хозяйства РФ не видит оснований для существенного роста цен на кондитерские изделия, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства.

"Правительством РФ принят ряд мер по стабилизации цен на продовольствие, включая сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что меры регулирования экспорта масличных культур позволят снизить затраты производителей на продукты переработки подсолнечника.

Также отмечается, что стоимость сахара снизится благодаря расширению посевных площадей для сахарной свеклы и новым мерам поддержки переработчиков. Кроме того, Минсельхоз инициировал введение на уровне ЕАЭС квоты на импорт этого продукта, в рамках которой будет применяться пониженная ставка импортной пошлины.

Ранее Минсельхоз РФ отметил, что не ожидает существенных изменений стоимости молочной продукции в течение 2021 года. Там также добавили, что за последний год динамика была сопоставима с уровнем инфляции.

Кроме того, российские власти продлили соглашения о стабилизации цен на сахар до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло – до 1 октября 2021 года. Согласно документу, фиксируется стоимость одного килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей. На один литр масла цена фиксируется на уровне 95 и 110 рублей соответственно.