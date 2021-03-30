Минсельхоз не ожидает заметных колебаний цен на молочную продукцию

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Минсельхоз РФ не ожидает существенных изменений стоимости молочной продукции в течение 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

"С учетом сохранения стабильной ситуации на молочном рынке Минсельхоз России не ожидает существенных колебаний цен на эту продукцию в 2021 году. Отметим, что за последний год динамика была сопоставима с уровнем инфляции", – сообщает ведомство.

Отмечается, что, по данным на 24 марта, цена производителей на сырое молоко составила 26,7 рубля за килограмм (+4% к аналогичному периоду прошлого года), пастеризованное молоко 3,2% – 46,8 рубля за килограмм (+3,5%), молоко сухое цельное – 257,1 рубля за килограмм (+2,8%), сыры твердые и мягкие – 386,5 рубля за килограмм (+4,8%), масло сливочное 82,5% – 507,8 рубля за килограмм (+1,1%).

Ранее в правительстве опровергли сообщения о резком росте цен на молоко. Экологический сбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введения фискальной нагрузки, заявили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.