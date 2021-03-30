В правительстве опровергли сообщения о резком росте цен на молоко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство РФ опровергло сообщения о возможном увеличении цен на молоко из-за экосбора, сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

В кабмине напомнили, что экологический сбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введения фискальной нагрузки.

Ранее СМИ писали, что цены на молоко в России могут подняться на 10–15% из-за нового экологического сбора: с 1 января 2022 года правительство начнет требовать от производителей утилизировать всю упаковку. Компании, не готовые заниматься утилизацией самостоятельно, будут платить экосбор, причем по двойному нормативу.

Производители указывают, что экосбор по действующей ставке составляет около 1,4% от себестоимости одного литра молока и 3,5% – при повышенной с 2022 года. Если сроки по введению дополнительного сбора не перенесут, себестоимость молочной продукции возрастет.