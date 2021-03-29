Минсельхоз предложит субсидии производителям масла и сахара

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Минсельхоз РФ подготовил проект по выплате субсидий производителям сахара и подсолнечного масла. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, с 1 апреля по 30 сентября 2021 года производителям подсолнечного масла будет возмещаться часть затрат при условии, что его стоимость для предприятий розничной торговли составит не более 95 рублей за литр.

Для производителей белого сахара такая поддержка будет работать в том случае, если стоимость не будет превышать 36 рублей за килограмм.

В 2020 году правительство РФ заключило соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло отечественного производства. Они закрепляли предельные оптовые и розничные центы: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 и 110 рублей соответственно.

ФАС подготовила проект о продлении этих соглашений. В нем предполагается продление соглашений для сахарного песка до 1 июня 2021 года, а для подсолнечного масла – до 1 октября текущего года.