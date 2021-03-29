Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

16:47

Минсельхоз предложит субсидии производителям масла и сахара

экономика

Фото: depositphotos/asayenkaa

Минсельхоз РФ подготовил проект по выплате субсидий производителям сахара и подсолнечного масла. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, с 1 апреля по 30 сентября 2021 года производителям подсолнечного масла будет возмещаться часть затрат при условии, что его стоимость для предприятий розничной торговли составит не более 95 рублей за литр.

Для производителей белого сахара такая поддержка будет работать в том случае, если стоимость не будет превышать 36 рублей за килограмм.

В 2020 году правительство РФ заключило соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло отечественного производства. Они закрепляли предельные оптовые и розничные центы: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 и 110 рублей соответственно.

ФАС подготовила проект о продлении этих соглашений. В нем предполагается продление соглашений для сахарного песка до 1 июня 2021 года, а для подсолнечного масла – до 1 октября текущего года.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать