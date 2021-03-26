Эксперт рынка ретейла оценил возможный дефицит туалетной бумаги в России

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Сергей Кузнецов прокомментировал Москве 24 сообщения о возможном дефиците в мире туалетной бумаги из-за пандемии коронавируса.
О подобных рисках сообщили ранее СМИ со ссылкой на представителя одной из крупнейших компаний по поставкам сырья для данных санитарных товаров. По его словам, к дефициту туалетной бумаги может привести рост спроса на морские перевозки и нехватка грузовых судов. Из-за этого до предприятий не доходит необходимая для производства древесная масса.
"Доля иностранной туалетной бумаги на российском рынке просто мизерная. Фактически весь этот товар производится на территории Российской Федерации", – заявил Кузнецов.
По словам эксперта, повышенного ажиотажа вокруг туалетной бумаги после этого сообщения у покупателей "не будет и не должно быть".
"Ретейлеры находятся в тесном контакте с производителями. Если может произойти что-то серьезное, производители всегда информируют о подобных возможностях. Но никаких подобных сигналов, насколько я понимаю, никому не поступало", – резюмировал Кузнецов.
Ранее россиян предупредили о возможном подорожании очков на 10–15%. Участники рынка объясняют это исключением линз с нулевыми диоптриями из перечня медицинских товаров, освобожденных от уплаты НДС.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: