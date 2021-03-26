Эксперт рынка ретейла оценил возможный дефицит туалетной бумаги в России

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Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Сергей Кузнецов прокомментировал Москве 24 сообщения о возможном дефиците в мире туалетной бумаги из-за пандемии коронавируса.

О подобных рисках сообщили ранее СМИ со ссылкой на представителя одной из крупнейших компаний по поставкам сырья для данных санитарных товаров. По его словам, к дефициту туалетной бумаги может привести рост спроса на морские перевозки и нехватка грузовых судов. Из-за этого до предприятий не доходит необходимая для производства древесная масса.





Сергей Кузнецов вице-президент РАЭРР Если это сообщение и имеет под собой какую-то почву, то даже в этом случае ситуация никак не относится к России. Все наши предприятия фактически работают на своем собственном сырье.

"Доля иностранной туалетной бумаги на российском рынке просто мизерная. Фактически весь этот товар производится на территории Российской Федерации", – заявил Кузнецов.

По словам эксперта, повышенного ажиотажа вокруг туалетной бумаги после этого сообщения у покупателей "не будет и не должно быть".

"Ретейлеры находятся в тесном контакте с производителями. Если может произойти что-то серьезное, производители всегда информируют о подобных возможностях. Но никаких подобных сигналов, насколько я понимаю, никому не поступало", – резюмировал Кузнецов.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании очков на 10–15%. Участники рынка объясняют это исключением линз с нулевыми диоптриями из перечня медицинских товаров, освобожденных от уплаты НДС.