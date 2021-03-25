Россиян предупредили о возможном подорожании очков

Бизнес предупредил о возможном подорожании очков на 10–15%, сообщает газета "Известия". Это касается в том числе оптических очков.

Член координационного совета Оптической ассоциации, совладелец компании "Айкрафт" Вячеслав Валынкин объясняет такой рост исключением линз с нулевыми диоптриями из перечня медицинских товаров, освобожденных от уплаты НДС.

Эти изменения подготовил Минздрав РФ. Документ уже проходит подготовку для рассмотрения в правительстве. Если поправки примут, налоговые льготы не будут распространяться на линзы с нулевой рефракцией.

"Это негативно повлияет на рентабельность ретейлеров оптики, в результате компаниям придется переложить издержки на весь товарный ассортимент очков. Крупные игроки, возможно, будут компенсировать расходы за счет собственной рентабельности", – отметил Валынкин.

Глава фирмы – производителя медицинской оптики и искусственного хрусталика глаза "Латан" и член "Деловой России" Максим Федоров подтвердил, что введение НДС на линзы с нулевой рефракцией приведет к удорожанию продукции. Он подчеркнул, что производители используют одни и те же линии для изготовления линз с любым количеством диоптрий. Это означает, что придется пропорционально повысить цены как на нулевую, так и на все остальные рефракции.

Ранее сообщалось, что в России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Такое решение было утверждено правительством с целью своевременного реагирования на потенциальный рост стоимости товаров и услуг.

Ожидается, что новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции, а также вовремя принимать меры для сдерживания возможного роста цен.