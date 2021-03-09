Постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги вводится в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, сообщает пресс-служба кабмина.

Такое решение утверждено с целью своевременно реагировать на потенциальный рост стоимости товаров и услуг.

Ожидается, что новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции, а также вовремя принимать меры для сдерживания возможного роста цен.

Ранее сообщалось, что цены на продукты в России в январе этого года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Аналитики рассказывали, что цены в основном поднялись в регионах с небольшими доходами, а также с большой долей личных трат на еду. Наиболее ощутимое подорожание продуктов зафиксировали в Дагестане, где рост цен составил 10,85%.

В Росстате сообщили, что в России с 26 января по 1 февраля ускорился рост цен на огурцы с 2,4 до 6,9%. Уточнялось, что средний рост цен на плодоовощную продукцию за неделю увеличился с 1,4 до 1,6%. Также отмечался рост темпов подорожания свежей белокочанной капусты (1,3 против 0,6%), репчатого лука (1,5 против 1,3%) и моркови (2,4 против 2,2%).