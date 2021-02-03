В России подорожали овощи и водка

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В России с 26 января по 1 февраля ускорилось подорожание водки с 0,1 до 0,2% по сравнению с данными предыдущей недели, а рост цен на огурцы ускорился с 2,4 до 6,9%. Об этом сообщает Росстат.
Уточняется, что средний рост цен на плодоовощную продукцию за неделю увеличился с 1,4 до 1,6%. Также отмечается рост темпов подорожания свежей белокочанной капусты (1,3 против 0,6%), репчатого лука (1,5 против 1,3%) и моркови (2,4 против 2,2%). При этом замедлилась скорость роста цен на картофель (1,5 против 1,7%), помидоры (1,9 против 2%) и яблоки (0,1 против 0,9%).
Также с 26 января по 1 февраля на 0,5% выросли цены на мясо кур и маргарин, на 0,2% – на баранину, говядину, стерилизованное молоко, мороженую рыбу, фруктово-ягодные консервы для детского питания, на 0,1% – на колбасы, сычужные сыры, жирный творог, сухие молочные смеси для детского питания.
Подешевели на 0,3% поваренная соль и шоколадные конфеты, на 0,2% – рис и карамель, на 0,1% – сметана, сливочное масло, печенье, овощные и мясные консервы для детского питания.
Цены на пастеризованное молоко, свинину, сардельки, сосиски, мясные консервы и черный чай за неделю не изменились, уточнили специалисты Росстата.
Ранее аналитики дали прогноз по росту цен в РФ в феврале. По их данным, темпы роста составят 5,5% в годовом выражении. В этом месяце инфляция может достигнуть своего пика, а потом начнет замедляться. По данным аналитиков "ВТБ Капитала", она составит составит 5,4%. При этом рост цен в продовольственном сегменте в феврале оценивается примерно в 6,9%, а в непродовольственном – в 5%.
Производители предупредили о росте цен на продукты
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