Аналитики дали прогноз по росту цен в РФ в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В феврале темпы роста цен в РФ составят 5,5% в годовом выражении. Об этом говорится в прогнозе, подготовленном РИА Новости после опроса аналитиков.
Как заявили эксперты, в этом месяце инфляция может достигнуть своего пика, а потом начнет замедляться.
По информации Росстата, инфляция в РФ в 2020 году составила 4,91% против 3,04% в 2019 году. Основной вклад в это внесли ослабший рубль и подскочившие цены на некоторые продукты. В результате власти вмешались в ситуацию и приняли административные меры. В частности, были заключены соглашения с бизнесом о стабилизации цен на масло и сахар.
Произошедшее с начала 2021 года ослабление рубля и повышение цен стали главными проинфляционными рисками в феврале, уверены специалисты.
Руководитель Центра макроэкономического анализа "Альфа-банка" Наталия Орлова сказала, что годовая инфляция в текущем месяце ускорится до 5,8%.
"Во-первых, не удается затормозить рост продовольственных цен, этот фактор остается главным драйвером инфляционного давления", – подчеркнула она. Кроме того, из-за динамики курса рубля компании будут корректировать конечные цены, уточнила Орлова.
Более позитивные ожидания у аналитиков "ВТБ Капитала". По их прогнозам, инфляция составит 5,4%. При этом рост цен в продовольственном сегменте в феврале оценивается примерно в 6,9%, а в непродовольственном – в 5%.
Предпосылками к стабилизации инфляции могут стать антиинфляционные меры правительства. Еще повлияет сезонное охлаждение внутреннего спроса, допускает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
Ранее сообщалось, что ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%. Прирост валовой добавленной стоимости был зафиксирован в сфере страхования и финансов (на 7,9%).
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