ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%

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Согласно первой оценке Росстата, ВВП России по итогам 2020 года упал на 3,1%. Отчет представлен на сайте ведомства.
"Объем ВВП России за 2020 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 106,606 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2019 года составил 96,9%. Индекс-дефлятор ВВП за 2020 год по отношению к ценам 2019 года составил 100,7%", – говорится в документе.
Таким образом, первая оценка спада показателя в 2020 году оказалась позитивнее прогнозов Минэкономразвития – эксперты министерства предполагали, что ВВП в 2020 году снизится на 3,9%.
По сравнению со спадом 2015 года, когда ВВП России снизился на 2%, падение 2020 года оказалось более существенным, но гораздо менее стремительным, чем в 2009 году (спад на 7,8%). Основными драйверами спада, по данным Росстата, стали введение антиковидных ограничений и падение мирового спроса на энергоносители.
"Значительно сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание населения: гостиницы и рестораны (минус 24,1%), учреждения культуры и спорта (минус 11,4%), предприятия транспорта (минус 10,3%), организации, оказывающие прочие услуги населению (минус 6,8%)", – сообщили в Росстате.
Там отметили, что снижение индекса физического объема добавленной стоимости в добывающей промышленности в 2020 году (спад на 10,2%) было вызвано неблагоприятной конъюнктурой экспорта и снижением цен на энергоносители.
Прирост валовой добавленной стоимости был зафиксирован в сфере страхования и финансов (на 7,9%), в области обеспечения военной безопасности, госуправления и социального обеспечения (на 2,5%), в области социальных услуг и здравоохранения (на 0,3%), а также в области информации и связи (на 0,2%).
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП России в 2020 году оказалось меньше прогнозируемого. Большую роль в этом сыграло российское правительство. По словам Кудрина, в РФ исходили из традиционной модели борьбы с кризисом.
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