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Экономика

12:24

Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП России

экономика финансы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал очень оптимистичными прогнозы Минэкономразвития по росту российской экономики в 2022–2023 годах выше 3%, сообщает РБК.

По его словам, такие темпы "надо еще заработать". Он напомнил, что еще в июне прогнозы МВФ и Института экономической политики имени Гайдара предполагали сокращение ВВП страны по итогам 2020 года на 6,5–7%.

"Сейчас прогноз значительно оптимистичнее, Минэкономразвития оценивает возможное падение в 3,9%. Оценки Счетной палаты находятся в диапазоне 4–5%", – подчеркнул Кудрин.

Он добавил, что на следующую трехлетку Минэкономразвития ожидает темпы роста выше 3% ежегодно.

В кабмине сообщили, что федеральный бюджет на период с 2021 по 2023 год будет формироваться на принципах социальной направленности. Также он будет учитывать национальные цели развития, сформированные Владимиром Путиным.

Бюджетный пакет планируется внести в Госдуму до 1 октября. Помимо бюджета, в него войдет прогноз по социально-экономическому развитию РФ, а также проекты внебюджетных фондов.

Сергей Собянин ранее прокомментировал перспективы формирования бюджета столицы на 2021 год. Он отметил, что из-за пандемии финансовый сектор столкнется с трудностями.

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