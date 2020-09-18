Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП России

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал очень оптимистичными прогнозы Минэкономразвития по росту российской экономики в 2022–2023 годах выше 3%, сообщает РБК.
По его словам, такие темпы "надо еще заработать". Он напомнил, что еще в июне прогнозы МВФ и Института экономической политики имени Гайдара предполагали сокращение ВВП страны по итогам 2020 года на 6,5–7%.
"Сейчас прогноз значительно оптимистичнее, Минэкономразвития оценивает возможное падение в 3,9%. Оценки Счетной палаты находятся в диапазоне 4–5%", – подчеркнул Кудрин.
Он добавил, что на следующую трехлетку Минэкономразвития ожидает темпы роста выше 3% ежегодно.
В кабмине сообщили, что федеральный бюджет на период с 2021 по 2023 год будет формироваться на принципах социальной направленности. Также он будет учитывать национальные цели развития, сформированные Владимиром Путиным.
Бюджетный пакет планируется внести в Госдуму до 1 октября. Помимо бюджета, в него войдет прогноз по социально-экономическому развитию РФ, а также проекты внебюджетных фондов.
Сергей Собянин ранее прокомментировал перспективы формирования бюджета столицы на 2021 год. Он отметил, что из-за пандемии финансовый сектор столкнется с трудностями.
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