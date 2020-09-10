Бюджет РФ в 2021–2023 годах сохранит социальную направленность

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Правительство России сообщило, что федеральный бюджет на период с 2021 по 2023 год будет формироваться на принципах социальной направленности. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как объявили в кабмине, проект бюджета также будет учитывать национальные цели развития, которые ранее сформировал президент РФ Владимир Путин.

"Сформированный проект нового трехлетнего бюджета – это реакция на произошедшие изменения. Он верстался с учетом необходимости вернуть экономику к восстановительному росту", – заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Бюджетный пакет планируется внести в Госдуму до 1 октября. Помимо, собственно, бюджета, в него войдут прогноз по социально-экономическому развитию РФ, также проекты внебюджетных фондов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее прокомментировал перспективы формирования бюджета столицы на 2021 год. По мнению градоначальника, из-за пандемии финансовый сектор столкнется с трудностями.

