В Совфеде оценили предложение увеличить налоговые вычеты на детей

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение депутата Евгения Федорова почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей, передает RT.

"Такого рода послабление в налоговых делах пользуется спросом и хорошо воспринимается прежде всего работающим населением. Как мера социальной поддержки – это дело полезное, но как мера экономическая – она затратна для бюджета", – подчеркнул Рязанский.

Сенатор добавил, что данную инициативу сначала должны рассмотреть в правительстве. Специалистам необходимо оценить возможные потери, которые будут касаться местных бюджетов, уточнил Рязанский.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил министру финансов России Антону Силуанову увеличить размеры налоговых вычетов до четырех тысяч рублей на первого и второго ребенка, до восьми тысяч рублей – на третьего и каждого последующего ребенка.

Автор инициативы также предложил увеличить до 600 тысяч рублей совокупный доход, до достижения которого россияне смогут получать вычет на детей. Сейчас он оставляет 350 тысяч рублей.