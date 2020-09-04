В Совфеде оценили предложение увеличить налоговые вычеты на детей

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение депутата Евгения Федорова почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей, передает RT.
"Такого рода послабление в налоговых делах пользуется спросом и хорошо воспринимается прежде всего работающим населением. Как мера социальной поддержки – это дело полезное, но как мера экономическая – она затратна для бюджета", – подчеркнул Рязанский.
Сенатор добавил, что данную инициативу сначала должны рассмотреть в правительстве. Специалистам необходимо оценить возможные потери, которые будут касаться местных бюджетов, уточнил Рязанский.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил министру финансов России Антону Силуанову увеличить размеры налоговых вычетов до четырех тысяч рублей на первого и второго ребенка, до восьми тысяч рублей – на третьего и каждого последующего ребенка.
Автор инициативы также предложил увеличить до 600 тысяч рублей совокупный доход, до достижения которого россияне смогут получать вычет на детей. Сейчас он оставляет 350 тысяч рублей.
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