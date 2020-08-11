В Совфеде поддержали идею снизить налог на имущество для многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев заявил Москве 24, что он поддерживает инициативу Общероссийского народного фронта (ОНФ) уменьшить размер имущественного налога для многодетных семей.

"Я поддерживаю любые меры, которые направлены на облегчение и качественное улучшение жизни многодетных семей. Главное, чтобы они не были заявлены ради популизма. Любая мера, которая будет в позитивном ключе будет влиять на жизнь многодетных семей, сейчас должна быть внимательно рассмотрена", – считает Варфоломеев.

Он подчеркнул, что нужно любыми способами помогать семьям с детьми, и не только многодетным. По его словам, любое предложение, облегчающее финансовую нагрузку для граждан, необходимо поддерживать. "Любое предложение, любую меру, касающуюся данного вопроса, нужно обсуждать и поддерживать", – отметил политик.

Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Минстрой и Минэкономразвития с предложением уменьшить размер имущественного налога для семей с тремя несовершеннолетними детьми и более.

На сегодняшний день многодетным семьям уже предоставляется льгота в виде вычета кадастровой стоимости 5 квадратных метров квартиры и 7 квадратных метров частного дома, которая умножается на количество детей. В ОНФ считают, что этот показатель необходимо увеличить до 18 квадратных метров.

"Мера позволит поддержать многодетные семьи в рамках национальной цели народосбережения, здоровья и благополучия людей", – приводит издание слова автора инициативы, директора координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Ильи Семина.

В свою очередь, в Минфине заявили, что органам муниципальных образований предоставлено право устанавливать дополнительные налоговые льготы, в частности увеличивать размеры налоговых вычетов для многодетных семей. В ведомстве отметили, что вопрос может быть решен органами местного самоуправления.

