В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей, передает RT.
В своем обращении на имя министра финансов России Антона Силуанова депутат напомнил, что сейчас размер налогового вычета на первого и второго ребенка составляет почти 1,4 тысячи рублей, а на третьего и последующих – по три тысячи рублей.
"Прошу вас рассмотреть возможность увеличить размеры стандартных налоговых вычетов до четырех тысяч рублей на первого и второго ребенка, до восьми тысяч рублей – на третьего и каждого последующего ребенка", – написал Федоров.
Автор инициативы также предложил увеличить до 600 тысяч рублей совокупный доход, до достижения которого россияне смогут получать вычет на детей. Сейчас он оставляет 350 тысяч рублей.
Ранее член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребенком.
Волынец напомнила, что сейчас льготы для многодетных семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете: налогом не облагается площадь 10 квадратных метров для комнаты, 20 квадратных метров – для квартиры и 50 квадратных метров – для частного дома.
По мнению Волынец, отмена имущественного налога станет дополнительным подспорьем для родителей и будет способствовать увеличению числа многодетных семей в РФ.
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